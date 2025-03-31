健康你我他／阿嬤的神祕祝福 莊嚴神像入鏡

每天早晨7點，家族群組準時收到阿嬤的「神祕祝福」。別人的早安圖是太陽、花朵，阿嬤的則是一尊莊嚴神像，搭配金光閃閃的「平安順心」、「財源滾滾」。重點是每張圖都不一樣，有時是關公，有時是媽祖，有時還是城隍爺，看得我們一頭霧水，又不好意思多問。

起初以為阿嬤是從網路上下載，畢竟現在長輩們的資訊來源深不可測。直到某天，我無意間點開一張熟悉的照片，那角落怎麼有點眼熟？定睛一看，竟然是家裡附近的土地公廟！更誇張的是，照片下方隱約出現了一截阿嬤的藍色布鞋。

「阿嬤，妳這些圖哪裡來的？」我試探性地問。「我自己拍的啊！我都特地去廟裡拍的！」阿嬤理直氣壯地說，語氣裡還透著一絲得意。

「妳親自去拍？」我愣住。「當然啊！這樣才靈驗。」阿嬤拿出手機，一張張展示。「這張是上次去行天宮拍的，這張是大甲媽遶境時拍的，這張…哎呀，沒拍好，神明的臉看不清楚」。

我無語了三秒，然後笑到不行。誰家長輩會這麼認真拍早安圖？

從那天起，每當我看到阿嬤的「神祕祝福」，不再覺得只是普通的長輩早安圖，而是一份帶著誠意與用心的「限量加持版」，雖然偶爾還是會無奈，但更多的是被這份認真與善意逗笑的溫暖。