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健康名人堂／急診壅塞是健保制度失靈警訊

聯合報／ 洪子仁／台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長

近期急診室壅塞問題再度浮上檯面，病床推上走廊、醫護人員超時負荷已成常態。大家不應將此視為單一事件或季節性流感的衝擊，更不能寄望衛福部一場會議結論或臨時調派人力便能解決。急診室的擁擠現象，反映整體醫療體系的結構性失衡，乃至全民健康保險制度性的失靈，是一場早被預見卻長期被忽視的慢性危機。

5大系統問題 導致慢性危機

大型醫院急診室崩潰，並非因重症患者明顯增加，而是有五大系統性關鍵問題同時發生，包括護理人力短缺、分級醫療失靈、病床管理不當、人口老化加劇與健保資源配置失衡，造成壅塞亂象，唯有從健康照護系統檢視，方能對症下藥、根本解決。

護理人力大量流失已成骨牌效應。疫情後，護理人員離職率達12.61%，創10年新高，面對「三高二低」—高工時、高風險、高壓力與低薪資、低尊嚴，醫院難以留才補才，只得關閉病房，病床不足，導致應住院者長時間滯留急診室，急診「住院化」嚴重耗損急診量能。

再者，新生代醫師不願投入急重症科別，急重症醫師缺口擴大也成隱憂。其次，分級醫療政策長期未落實。雖健保設有轉診機制，但轉診與未轉診的部分負擔差異過小，使民眾在高度自由就醫慣性下，無論大病、小病，普遍直接前往醫學中心掛急診、看門診。

醫學中心急診原應處理急性心肌梗塞、中風、重大外傷等急、重症，卻成為內科慢性病患「等待住院」的臨時處所，功能明顯錯置。全台400多家醫院中，僅不到20%大型醫院急診室壅塞，若能落實分級轉診，全台醫療量能仍可支應整體住院需求。

超高齡社會挑戰迅速來臨，今年年底，預估65歲以上將占全國總人口五分之一，慢性病住院需求攀升，然而長照、病房轉銜與社區醫療量能未能同步建置，加上民眾對大型醫院有高度信任感，使急診室負擔住院照護責任，壅塞問題更加凸顯。

健保總額成長率 應維持6%

從健康照護制度來看，急診壅塞的核心問題，仍是健保總額成長率不足。實施總額預算制度以來，醫療需求年增率逾5%，但總額年平均成長率僅3.4%，造成預算與需求缺口愈來愈大，醫療機構財務韌性嚴重不足，無力調升護理待遇或升級設備。當無法聘足人力，又須遵守護病比規範，自然導致病床緊縮，急診塞車成為常態。

值得肯定的是，2025年健保總額成長率達5.5%，加上政府挹注公務預算較2024年增加730億元，這是正向起步，但要翻轉長期制度，缺口仍遠遠不足。

醫療體系改革，必須建立在穩定且持續的政策支持上，呼籲健保總額年成長率應維持6%以上，方能讓醫院持續為醫護加薪，並因應人口結構改變、醫療需求與新藥新科技納入給付的實際變化，強化韌性、健保永續發展。

重啟健保制度 改革關鍵時刻

急診室不是萬靈丹，更不應淪為醫療結構失靈的最後防線。當我們要求第一線醫護人員堅守崗位、撐住醫療體系時，社會與政府也該反思：我們是否真正給了他們應有的支持？現在是重啟健保制度與醫療政策改革的關鍵時刻。否則下一場急診壅塞風暴只會來得更快、更劇烈、更令人無力招架，針對壅塞現象背後原因創新改變，不能再等。

人力 健保總額 成長率

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