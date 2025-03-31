健康主題館／「鹽」以律己防中風 營養師教你7招

春天氣候變化大，忽冷忽熱、陰晴不定，時而熱如夏天，時而又冷如冬天，日夜溫差大，尤其低溫與溫差容易造成血管收縮，增加心肌梗塞及中風機率。營養師劉怡里指出，高血壓、心血管疾病都跟「吃太鹹」有關，因此提醒民眾平常飲食應「鹽以律己」，並且提出生活中減鹽7招。

國人鹽攝取量 普遍超標1.5倍

衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（食鹽6公克），不過，現代人外食機率高，許多加工食品也隱藏不少鹽或鈉，累積下來很容易攝取過量。

根據調查，國人鹽分攝取量大都超過建議量的1.5倍以上，因此易造成身體負擔。

近日天氣溫差大，血管會隨著溫度的變化收縮或擴張，對高血壓患者來說，血管調節功能已經不佳了，更要注意控鹽飲食。

當鹽分攝取過高時，除了高血壓問題，還有隱藏的慢性腎病變、胃癌、骨質疏鬆等風險；過量的鈉也不利骨骼發展，會影響兒童身高。

劉怡里指出，鹽不單只是會使血壓上升，最後可能導致心血管疾病及中風發生也是很大的隱憂。

多吃原型食物 使用天然調味

預防心血管疾病，飲食方面一定要控鹽，劉怡里分享生活中減鹽7個小技巧，包括多攝取原型食物、少吃加工食品、使用天然調味、挑選減鈉鹽等。如果想吃零食，要學著看營養標示，了解鈉含量；泡麵類則建議佐料包使用1/3包就好，並減少食用的頻率。

如何挑選鹽？ 1 如果有單純高血壓的家人，可以選擇減鈉鹽，烹調時正常添加就好。 2 腎臟疾病患者因排鉀能力較差，易造成高血鉀，所以不適合減鈉鹽，可以選擇一般食鹽即可。 3 一般家庭如果沒有其他疾病問題，且國人營養調查發現碘缺乏，易影響新陳代謝，建議可以選擇含碘鹽。