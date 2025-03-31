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高鐵北高票價 最高恐漲至1720元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
高鐵最新費率出爐，交通部依然維持去年核定基本費率每人每公里四點五五一元，最晚四月一日公告。但即使費率不變，北高票價最高仍可漲到一七二○元。記者曾吉松／攝影
高鐵最新費率出爐，交通部依然維持去年核定基本費率每人每公里四點五五一元，最晚四月一日公告。但即使費率不變，北高票價最高仍可漲到一七二○元。記者曾吉松／攝影

交通部每年檢討高鐵基本費率，今年雖維持去年核定費率，但北高票價仍有二三○元調漲空間，最高可漲至一七二○元。高鐵表示，基本費率與票價是依整體環境進行綜合評估，還要報請董事會討論決定。

交通部依據與台灣高鐵合約，每年會依「台灣地區消費者物價總指數」變動幅度，檢討和公告政府核定高鐵基本費率，當物價累積指數變動率達百分之三以上，將會調整，再由高鐵公司檢討並自訂費率。

最高漲幅可達15％

高鐵自二○○七年通車起，台北至高雄票價維持在一四九○元，二○一三年曾調漲至一六三○元，二○一五年因財改降回一四九○元。去年基本費率調整為每人每公里四點五五一元，依公式加成後，費率最高每人每公里五點○六一元。以台北至高雄距離約三四○公里計算，北高票價可漲到一七二○元，漲幅約百分之十五。

高鐵新世代列車預估明年下半年陸續抵台、二○二七年下半年投入營運。配合新車引進，建置大型檢修工廠、各項核心機電系統陸續展開更新汰換等大項資本支出，高鐵預估二○二六年資金缺口達高峰，因此高鐵票價是否調漲備受關注。

對於高鐵票價調漲一事，交通部長陳世凱先前僅強調要高鐵負起社會責任，今年再指出，高鐵營運狀況不錯，高鐵公司尚未針對票價提出討論，董事會也沒相關議案，因此「高鐵票價還不是議題」。但陳世凱也說，高鐵購買新車，兩年後將陸續上路，若成本無法反映，造成營運表現不佳或服務品質下降，屆時可以再討論，強調只要是合理範圍內，調漲調降都可以，他持開放態度。

高鐵表示，基本費率與票價是否調整，將由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部的營運成本，外部的社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。

針對中長期營運資金規畫，高鐵指出，將持續視未來營收表現及各式營運資金需求等現金流量狀況、及外部總體經濟與資本市場變化，透過自有資金與外部融資的調配，以支應營運活動，以及資本支出的資金需求。

票價 調漲 高鐵

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