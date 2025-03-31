高鐵票價喊漲 專家：不該以價制量

台灣高鐵疫後運量大幅成長，卻也頻傳自由座亂象，今年高鐵最新基本費率出爐，加成後，北高票價可調漲至一七二○元。學者表示，不能因為服務水準下滑，就想要以價制量，票價漲幅及調漲時間都需評估，另有專家提醒，已確定調漲票價的台鐵，應思考如何留住旅客。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，按照物價指數漲幅，未來高鐵票價調漲勢在必行，但調漲幅度及時間點需要審慎評估。

李克聰說，不能因為現在服務水準下降，就想要以價制量，這種方式不符合消費者使用導向，建議應等新車上路後，屆時班次增加，自由座亂象改善，服務水準提升，若成本缺口達高峰，再來討論調漲議題。

在新車抵台上路前，高鐵應精進車輛設備、改善已鈍化的服務品質，盡管還要再精進現有的服務品質確實有難度，但高鐵應面對此挑戰，搭配後續新車的引進，才會讓消費者有驚豔感。

陽明交大運輸研究所教授邱裕鈞認為，高鐵新購的新世代列車預估兩年後陸續上路，屆時就算漲票價，對其他大眾運輸影響也較少，畢竟高鐵優勢在於長途旅程。

成大交通管理科學系教授鄭永祥說，新車未上路前，高鐵短期能做的是在尖峰時段，車站做好營運調度，減少再發生高鐵台中站大排長龍的情況；另外，台鐵已確定調漲票價，但若高鐵持續凍漲，恐拉大高鐵與台鐵的競爭力，甚至台鐵現有旅客還會繼續流失。他建議台鐵在確定新票價後，要努力提高準點率、車次盡量滿足旅客需求、提高安全管理及旅客搭乘舒適度、加強購票方便性等。