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隨媽祖同行畫信仰路 劉小東「媽祖巡遊」亮相誠品畫廊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
劉小東參與「大甲媽祖遶境」並現場創作。圖／誠品畫廊提供
劉小東參與「大甲媽祖遶境」並現場創作。圖／誠品畫廊提供

大甲媽祖遶境進香即將於4月4日晚間起駕。曾於去年一同參與大甲媽祖遶境的藝術家劉小東，即起在松菸誠品畫廊展出「劉小東：媽祖巡遊」個展。曾體驗扛起媽祖座駕的他在日記中形容：「追隨媽祖四天四夜，越覺媽祖轎子親切，雖然人多無法靠近，但常被無形法力牽引，忘記日間煩惱。」

大甲媽祖遶境進香是台灣最具代表性的宗教活動之一，曾被Discovery探索頻道譽為與梵蒂岡聖誕彌撒、麥加朝聖並列的世界三大宗教盛事。這場長達9天8夜、全程340公里的遶境活動，每年吸引無數信眾和朝聖者參與。

劉小東透過攝影、速寫、水彩與日記等方式，記錄了遶境沿途的熱烈場面，捕捉信徒的虔敬神情、鑼鼓陣頭的震撼，以及煙硝四起的熱鬧氛圍。他將這些體驗轉化為巨幅油畫《過橋》與《日巡》，將這場信仰盛事與宗教體驗轉化為充滿情感的藝術表達。

誠品畫廊表示，《過橋》與《日巡》聚焦於遶境隊伍中的信眾身影。畫作中，背負神明竹轎的青年男子肩負信仰隨隊行走，展現出個人與神明信仰之間的至情流動。此外，劉小東也將裝扮較為都會化的年輕父母帶著孩子齊走的景象放在畫面中心，道出媽祖遶境是不分城鄉地域的信仰盛事。

而人龍隊伍蜿蜒的背後，則是一片碧綠的農田、水圳、高壓電塔、鐵皮屋等台灣尋常的鄉間景緻。劉小東將現場的各種細節組織成完整的視覺敘事，交織出「媽祖巡遊」圖像。

在「媽祖巡遊」中，劉小東想傳達「良善」的氛圍。他表示，「生活中的煩惱與瑣碎，日常的不可預測和討厭，我想用瑣碎的筆觸去表達，像刀一樣切掉這些麻煩，用繪畫消解。」這是他對繪畫的期待。

劉小東「過橋」畫作中，背負神明竹轎的青年男子肩負信仰隨隊行走，展現出個人與神明信仰之間的至情流動。圖／誠品畫廊提供
劉小東「過橋」畫作中，背負神明竹轎的青年男子肩負信仰隨隊行走，展現出個人與神明信仰之間的至情流動。圖／誠品畫廊提供
劉小東「日巡」將裝扮較為都會化的年輕父母帶著孩子齊走的景象放在畫面中心，道出媽祖遶境是不分城鄉地域的信仰盛事。圖／誠品畫廊提供
劉小東「日巡」將裝扮較為都會化的年輕父母帶著孩子齊走的景象放在畫面中心，道出媽祖遶境是不分城鄉地域的信仰盛事。圖／誠品畫廊提供

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