還要冷3天！全台濕冷「低溫下探11度」 清明連假天氣曝光

明天持續受到大陸冷氣團及華南雲雨影響，尤其北部、東北部及中部山區降雨明顯，天氣濕冷，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天清晨北台灣低溫僅11至12度，高溫13至15度，周三前都是濕冷的天氣，周四清明連假水氣減少，周五以後氣溫逐漸回升，高溫有望達24度。

陳姵安說，華南雲雨區降雨集中在中部以北及東北部地區，其中基隆北海岸已發布大雨特報，近24小時累積雨量已達100毫米以上，未來1周水氣仍偏多，特別是周一至周三（3月31日至4月2日），北部、東半部及中部山區仍有局部大雨的機會，中南部、花東也偶有降雨。

周二至周四（4月1日至3日）冷氣團逐漸減弱，但受東北季風影響，迎風面的北部、東半部降雨仍高；周五至周日（4月4日至6日）清明連假期間，環境風場轉為東風主導後，水氣減少，但北部、東半部仍偶有降雨，中南部則多雲到晴。

溫度部分，陳姵安指出，受到冷氣團及降雨影響，明天北台灣整體白天高溫僅13至15度，夜間及清晨溫度再降1至2度，低溫下探11、12度；中南部雲雨較少，高屏、台東高溫有機會達20度，但夜間低溫約14至16度。

周二、周三北宜高溫約16、17度，低溫13至15度；中南部、花東高溫可達20度以上，夜間及清晨低溫則約16、17度。

周四至周日一連4天為清明連假，陳姵安表示，周四受東北季風影響，北宜偏涼，各地早晚涼，中南部則逐漸放晴回暖；周五至周日環境風場轉為東風主導後，氣溫才會明顯回升，高溫有望回暖到20至24度。