全台滑坡式降溫 醫曝一早上班看到「這場景」心知不妙了

「上午7點多上班時，看到急診室外停了兩輛救護車，就知道又有人心肌梗塞或腦中風了。」台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，最近天氣寒冷，特別是凌晨6、7點時要特別注意，正是高齡者或慢性病患者最容易發生急性心血管事件的危險時段。

中央氣象署下午針對2縣市發布低溫特報，今下午至明（31）日，金門縣及新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範；低溫區域【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

中央氣象署指出，受大陸冷氣團及華南雲雨區影響，台灣今明兩天天氣持續濕冷，尤其北部、東北部及中部山區有局部大雨機會，北台灣在清晨及夜間可能降至11到12度。而周二及周三水氣減少及大陸冷氣團減弱，高溫會略微上升，但低溫只增一到二度，北台灣早晚偏冷，高溫仍低於20度。

林謂文呼籲，天氣寒冷、早晚溫差大時，65歲以上合併有三高、心腦血管疾病等高風險族群患者，千萬不要出門，避免引發急性心肌梗塞或腦中風。

林謂文表示，血管熱脹冷縮，當天氣寒冷時，將刺激交感神經，造成血管收縮、心跳加速、血壓升高，幫助身體「產熱」，維持體溫的同時，容易衝擊血管，嚴重時更會引起主動脈剝離等；此外，雖然衛福部疾管署已宣布季節性流感脫離流行期，但其實病人數尚未明顯減少，民眾仍需多加注意。

「與其讓自己冷，不如多穿一件衣服，流點汗沒關係，總比讓身體承受過大壓力來得好。」林謂文說，「洋蔥式穿搭」仍是最好的方式，從貼身排汗衣、中層保暖衣到外層防風衣，依當天溫度與外出時間自由增減衣物，既保暖又靈活。另家中可使用暖氣或除濕機，減少體感溫度劇烈變化，

林謂文提醒，近期天氣寒冷、下雨又濕、風又大，目前臨床三大疾病，不外乎心血管、腦血管及呼吸道疾病，如心肌梗塞、心律不整、心衰竭、腦中風、肺炎、氣喘、慢性阻塞性肺病等，呼籲民眾務必做好保暖工作。若出現呼吸喘、頭暈、心悸、胸悶、胸痛等症狀，應速就醫。