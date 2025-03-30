昇恒昌基金會攜手主恩兒童之家 邀請院童到機場歡度兒童節

在兒童節前夕，財團法人昇恒昌基金會於今天舉辦了一場「機場探索體驗營－尋找黑啤大冒險」活動，邀請主恩兒童之家7至17歲的26名院生走進桃園國際機場，共度愉快的週末時光。基金會期盼透過這次活動，讓孩子們收穫新知與快樂，也喚起更多社會關注，為院生們帶來更多關愛與資源。

財團法人計志文聖道基金會自1991年成立以來，長期關懷弱勢兒少，協助其成長與自立。2018年，更成立主恩兒童之家，為各縣市政府轉介及申請安置的7至18歲失依兒少提供庇護。昇恒昌基金會、永瑞慈善事業基金會及江許笋文教基金會自2014年起便持續支持計志文聖道基金會，捐助兒童之家所需資源。

本次活動中，孩子們在昇恒昌免稅商店客服團隊的陪伴下，參觀了機場內部設施，包括寬敞明亮的特色候機室，並探索了位於第二航廈C5R候機室旁，由「臺灣吧」與「故事 StoryStudio」共同策劃的「新臺灣史運動特展」。活動中安排了有獎徵答與闖關遊戲，讓孩子們在互動中學習，也與親切的客服人員建立了深厚的情誼。

參與活動的國小六年級院生小亦，因家庭暴力及疏忽照顧，自2019年起入住主恩兒童之家，這次活動讓他感到興奮不已，他表示活動很有趣，希望之後有機會還能再來。就讀國小一年級的小豪，因父親入監服刑，自去年12月起接受基金會幫助，他開心地分享，活動很好玩，有闖關遊戲還有好吃的點心，客服姊姊教了很多關於離島和音樂的知識，這些都是學校沒有教過的。

計志文聖道基金會對於昇恒昌旗下三大基金會的長期支持深表感謝，除了捐助院生生活費、學雜費與物資，昇恒昌的員工們也定期利用休假時間前往兒童之家擔任志工，陪伴孩子們成長，讓他們感受到滿滿的溫暖與關愛。目前，兒童之家仍面臨物資短缺的挑戰，若有民眾或企業願意捐助，歡迎透過計志文聖道基金會官網聯繫。