保險業資金投入能源技術服務 3醫院有望先行

環境部與金管會邀集保險業者擬共同建立綠色金融，協助企業進行能源技術服務（ESCO）。環境部長彭啓明說，相關計畫已在最後階段，台大、榮總、三總等較高用電醫院可能先投入。

根據國際健康無害組織（Health Care Without Harm,HCWH）碳足跡報告，醫療部門約占全球溫室氣體排放的4.4%。其中3成排放來自於醫院設施、相關運具及營運所需電力與燃料使用；另外7成來自於醫療供應鏈的碳足跡，包括藥品、食物及農產品、醫療器械、設備、儀器等商品及服務製造、運輸、廢棄。

環境部長彭啓明告訴中央社記者，目前與金管會邀集保險業、壽產險業討論相關資金，建立綠色金融，可以協助業者導入能源技術服務（ESCO），諸如冰水主機、大型空調等，已和壽險公會達成不錯的共識，正在收尾階段，希望今年5、6月就可以對外說明。

彭啓明說，由於企業進行ESCO需要龐大的資金，目前有在做ESCO、資本額超過10億元公司約10家，其他也有幾家都是上億元的公司，有辦法自行負擔；現在計畫是有需要進行ESCO、但資本額相對不高的企業，由政府媒合保險業的資金來協助。

彭啓明進一步說明，統計衛生福利部部立醫院估算每年用電約8000多萬度，但台大醫院可能就2億度，因此初期資金挹入可能會由台大院、台北榮民總醫院、三軍總醫院等用電較高的醫院先行。

環境部今年已正式公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，明年開始，包括用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等，應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄。

除了醫院外，彭啓明提到，這些擴大碳盤查的對象都有機會適用保險業的資金；不過對保險業而言，要達到一定的規模才比較有誘因；目前有幾間大學有興趣，若能綜整這些學校就有機會一起進行，不過其中可能涉及招標、保險年限等，細節仍在進一步詳談。

彭啓明說，透過保險業資金協助ESCO，可以幫助更多中小企業減碳，如運輸業將油車改為最新節碳的車型，若有保險業資金挹注，就可以更順利。