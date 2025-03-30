醫院用電大戶減碳高難度 啟動碳盤查檢視耗能

醫療院所需要24小時運轉而成為用電大戶，為邁向低碳醫院，全台26家衛生福利部醫院最快3月底完成碳盤查，未來將通過節能措施、資源補助等方式介入，逐步落實減碳目標。

根據國際健康無害組織（Health Care Without Harm,HCWH）碳足跡報告，全球碳排放有4.4%來自醫療產業；台灣尚待調查，但醫院病房、維生系統及電梯、空調等設備全天候運轉，都要用電，伴隨來的是減碳的挑戰。

環境部今年3月初公告擴大碳盤查規範，明年起用電、用油等較高的服務業、運輸業、醫學中心、大專校院等約500家事業單位，每年須進行碳盤查並登錄；現階段不用查驗，也不用繳碳費。

不過，早在去年12月，衛生福利部就與台灣永續能源研究基金會簽署「永續發展倡議書」，最快在今年3月底完成26家部立醫院碳盤查。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林名男比喻，碳盤查就像診斷，先找出問題所在才能介入治療，多數部立醫院完成碳盤查，碳排最主要來源就是用電，醫院愈大，用電碳排越高，近期會完成相關報告。

除了部立醫院響應2050台灣淨零排放政策啟動碳盤查，醫學中心也動起來，以新光醫院為例，已自主完成2023年度溫室氣體盤查報告，2023年溫室氣體盤查量是1萬8595.581公噸，其中外購電力占碳排量51.79%。

新光醫院副院長洪子仁接受中央社記者採訪指出，如何減少對台電依賴是減碳關鍵，畢竟向台電外購電力，碳排係數會算在醫院頭上，為此院方斥資約新台幣5000萬元購置瓦斯發電機「熱電共生」系統。

洪子仁解釋，向台電外購電力的碳排係數約0.495，若透過瓦斯發電機去發電，碳排係數則只有0.462，而且發電機產生的熱能，可做為空調主機製冷來源，這部分同樣可達到節能減碳效果。

雖然前期要投入5000多萬元經費，洪子仁表示，初步估算系統建置完成後，每年約可省下800萬元電費，預計5年左右時間就可以回收成本，且可望讓整體碳排量降低至少3.6%。

洪子仁說，再加上醫院導入各項節能減碳措施，同時將綠色採購延伸到上下游產業，共同推動低碳轉型，形成創新發展和環境永續。

至於部立醫院未來如何進行減碳，林名男表示，現階段困難點還是在更新設備部分，已針對用電量較高的醫院進行診斷，將持續和環境部討論包括汰換耗能設備等資源補助。

另外衛福部也會從各方面著手，林名男舉例，像是教育訓練、推動綠生活計畫、鼓勵吃蔬食等，由下而上讓員工了解永續不只是省電，「省電只是比較容易可以看到效果」，還是要從生活著手。