快訊

五月天首轟大巨蛋！8場日期全曝光 榮登霸主藏無敵彩蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

來台旅客3國負成長 觀光署：因報復性旅遊潮趨緩

中央社／ 台北30日電
根據交通部觀光署統計，去年來台旅客各國市場中，東南亞的馬來西亞、新加坡及越南負成長。圖／AI生成
根據交通部觀光署統計，去年來台旅客各國市場中，東南亞的馬來西亞、新加坡及越南負成長。圖／AI生成

根據交通部觀光署統計，去年來台旅客各國市場中，東南亞的馬來西亞新加坡越南負成長。觀光署解釋，主因是報復性旅遊潮衰退，加上其他國家匯率低的吸引力導致。

根據觀光署統計，去年來台旅客共785萬7686人次，若以旅客國籍來看，成長比率最多的日本42.35%，其次是阿根廷39.03%。負成長的3個國家都來自東南亞，包含馬來西亞、新加坡及越南。

根據統計資料，新加坡的旅客衰退最多，成長率為負5.41%，越南負2.94%，馬來西亞負0.02%。

對此，觀光署指出，推測衰退原因是全球報復性旅遊趨緩，導致旅客出遊人數沒有112年多，加上日本等市場匯率低，吸引旅客前往。

對於負成長的國家，觀光署表示，越南將會朝獎勵旅遊的方向努力，新加坡則強化與當地合作，而馬來西亞目前評估將透過關鍵意見領袖（KOL）介紹台灣新玩法等方式，針對不同國家擬定攬客行銷方式。

新加坡 觀光署 越南 馬來西亞

延伸閱讀

緬甸強震釀數千死傷 越南79官兵前往救災

大數字／六策略出擊 活化郵輪商機

緬甸強震恐打亂行程！ 台灣各家「旅行社、旅遊平台」最新情況曝光

泰緬旅遊退團原則曝光！ 觀光署：4月15日前 泰、緬團可解約退費

相關新聞

雨神來襲！3縣市大雨特報 一路下到晚上

中央氣象署15時35分針對新北等3縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

瘦身不用吃保健品 醫曝每天吃一盤「這道菜」輕鬆減重

許多人為體重過重、肥胖苦惱，有人認為要靠昂貴的保健品、外國進口膠囊，或醫院開的針劑才能瘦身。台北榮總遺傳優生科主任張家銘...

泰緬強震受災 大學地震概論老師提醒台灣注意這件事

緬甸28日強震，1千多公里外、少有地震的泰國卻傳出災情。一名大學地震概論老師說，台灣的耐震法規完善，一些學校、醫院和消防...

加油且慢！中油宣布調降本周汽柴油價格

台灣中油公司宣布，自明（31）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28...

今明兩天北台濕冷下探11度 3500公尺以上高山有機會降雪

天氣又濕又冷，要注意保暖。中央氣象署預報員陳姵安今天指出，受大陸冷氣團以及華南雲雨區影響，台灣今明兩天天氣持續濕冷，尤其...

氣溫驟降賞雪追一波 醫籲：超過2500公尺海拔易高山症

天氣又轉冷，中央氣象署發布低溫特報，部分3500公尺以上高山有降雪機率。過去一周，發生多起山難，竹山秀傳醫院急診醫學部主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。