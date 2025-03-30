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助罕病者人工受孕 診所盼可多植入卵子

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「台灣限制40歲以上人工生殖僅能植入2顆卵子，希望能開放第3天的胚胎上限至4顆！」台北婦產科診所生殖中心（TFC）30日舉行記者會，介紹協助罕病病友成功人工生殖的案例。TFC院長胡玉銘表示，色素失調症若是男嬰幾乎無法存活，但可透過人工受孕提早預知並避免。醫師黃馨慧則說，目前政策對高齡產婦較不友善，應有改進空間。

人工受孕避免罕病

胡玉銘表示，色素失調症病友葉小姐因本身帶有罕病基因，之前與先生進行2次自然受孕皆失敗，甚至還有胎死腹中的狀況，因此決定嘗試人工生殖，第一次挑選12顆成熟卵，先透過PGD技術選出1顆健康胚胎，因此成功誕下大寶，隨後又再嘗試第2次，11顆成熟卵挑出2顆健康胚胎，目前也順利懷孕。

「色素失調症若是男嬰，幾乎無法存活！」胡玉銘表示，他接生過色素失調症的女嬰，在產檢時根本看不出來，結果生出來就全身起水泡，若嚴重會影響一生，但近來隨著政府補助增加，技術也愈來愈先進，如今若透過「胚胎著床前基因診斷（PGD）」，可避開帶因胚胎，降低罕病遺傳風險。

高齡產婦要增加次數

TFC創辦人曾啟瑞醫生表示，目前TFC已經服務至少3500位孕婦懷孕、服務對象橫跨48國，近年來隨著技術發達，試管嬰兒也在嘗試減少打針的次數。不過他認為，如今台灣不婚、不孕與不育的狀況嚴重，去年龍年的新生兒數量還少於兔年，除了人工生殖外，前面的托育、住宅政策也要有配套。

「高齡卵子成功受孕的機率減少，應該增加植入顆數！」TFC主任醫師黃馨慧表示，不孕問題因為年齡增加，在40歲以上平均要6次植入會成功1次，但多次植入的打針與吃藥對孕婦來說相當痛苦，如今40歲以上人工生殖僅能植入2顆卵子，希望能開放第3天的胚胎上限至4顆。

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