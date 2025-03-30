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泰緬強震受災 大學地震概論老師提醒台灣注意這件事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
大學地震概論老師說，從朋友傳來的曼谷街景照，柱子斷裂露出的情況可知，裡面的箍筋綁縛不實。圖／讀者提供
大學地震概論老師說，從朋友傳來的曼谷街景照，柱子斷裂露出的情況可知，裡面的箍筋綁縛不實。圖／讀者提供

緬甸28日強震，1千多公里外、少有地震的泰國卻傳出災情。一名大學地震概論老師說，台灣的耐震法規完善，一些學校、醫院和消防局、警察局若耐震不足，都逐漸補強，但民居部分則未注意，民眾應該自覺提高警覺性，尤其是已有年代的舊大樓管委會應該特別注意。

這名老師是土木工程博士，並有結構技師執照，他說，從朋友傳來的曼谷街景照，柱子斷裂露出的情況可知，裡面的箍筋綁縛不實，連一般民間都如此，很可能跟他們久未經地震，防震觀念缺乏有關。

另則是，曼谷和墨西哥城一樣，都屬於軟弱土層，土壤條件不好，一旦發生地震，就會有如「布丁效應」般的放大效應，台北市也屬於類似的地質。墨西哥城也曾因為加州外海地震，而有嚴重的地震災害。

這名老師說，台灣的地震法規自1990年後逐漸補強，現已非常完善，很多公家的學校、醫院和警察局、消防局若已老舊，都逐漸在補強，但民居部分，因為並無強制規定，有些危老建物就容易受到忽略。除了應加速都更，政府也應可給予鼓勵，尤其是大樓管委員應該特別注意。

他說，上課時都會請學生自己上網找找自家是否鄰近斷層帶，以及是否位在「土壤液化中高潛勢區域」，這些在「經濟部地質調查及礦業管理中心」的網站上都有資料。如果是，就應加強地質改善和有相關的加強措施。

這名老師舉例說，他的岳母住在彰化社頭，有次蓋農社時，他發現挖下去都是軟土，因此要求繼續挖，一直挖到4.5公尺深才看到軟礫石。此時，他才告訴施工人員進行夯土等基礎改善，等改善之後才蓋，後來遇到921地震，附近的農舍倒了不少，僅他岳母家的沒事，也就是因為做了基礎改善所致。

地震 曼谷 警察

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