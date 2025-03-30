今明兩天北台濕冷下探11度 3500公尺以上高山有機會降雪

天氣又濕又冷，要注意保暖。中央氣象署預報員陳姵安今天指出，受大陸冷氣團以及華南雲雨區影響，台灣今明兩天天氣持續濕冷，尤其北部、東北部及中部山區有局部大雨機會，北台灣在清晨及夜間可能降至11到12度。周三之前中部以北、東北部及東部山區路面可能積冰，3500公尺以上高山有零星降雪機會。

降雨方面，陳姵安表示，目前華南雲雨區影響集中在中部以北及東北部、東部地區，氣象署已針對基隆、北海岸及東北部發布大雨特報，24小時累積雨量已達100毫米以上。今明兩天受華南雲雨區影響，中部以北及東半部降雨顯著、偏多；周二、周三水氣仍偏多，北部、東半部及中部山區仍有局部大雨的機會。

周四（4月3日）水氣減少，但仍受東北季風影響，降雨以北部及東半部迎風面為主。周五及周六轉成偏東風，東半部地區仍有零星降雨。

溫度方面，陳姵安指出，受冷氣團與降雨影響，今明兩天北台灣整天高溫13至15度，相當濕冷。中南部地區低溫降至14至16度之間，白天高溫不超過20度。陳姵安指出，北部山區及基隆北海岸低溫下探11至12度。周二及周三水氣減少及大陸冷氣團減弱，高溫會略微上升，但低溫只增加一到兩度，尤其北台灣早晚偏冷，高溫仍低於20度 。