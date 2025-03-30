影／太魯閣撞車出軌案將4年 「紀念之光」傳達永恆的愛

0402太魯閣列車撞車出軌事故造成49人死亡300多人輕重傷，事故將滿4年，罹難者家屬設計「紀念之光」，在事發地清水隧道及前後共三個隧道裝設感應燈，列車通過時亮起白光、琥珀光，傳達對死難家人永恆的愛，也盼社會銘記避免再發生不幸。4月2日「紀念之光」點亮，家屬將搭火車南下追思。

太魯閣撞車事故發生在2021年4月2日，台鐵408次太魯閣號載498名乘客南下上午9時28分行經花蓮秀林鄉清水隧道北口時，撞車出軌造成慘重傷亡，此後每年4月2日，家屬都到事故地點獻花憑弔。

為提醒社會銘記傷痛避免不幸再發生，家屬從2022年起，參考美國911及2005年發生的日本JR福知山線出軌事故，構思「紀念之光」，經過近3年努力，今年4月2日將首度點亮，以溫暖的藝術形態，表達對不幸罹難家人永恆的愛，也讓社會大眾能記取教訓，重視公安不要再發生類似事件。

家屬委任律師陳孟秀說，「紀念之光」代表永恆的愛與思念，設置點由北往南依序是和仁、清水及崇德三個隧道，和仁隧道以9道琥珀光及28道白光，象徵事發時間9時28分，清水隧道是連續白色線型光，象徵永恆的愛與思念，崇德隧道同樣布設9道琥珀光及28道白光，但以倒序方式，盼時光倒流，事故不曾發生。

陳孟秀表示，家屬推動「紀念之光」最重視不能影響行車安全，委託專業團隊設計，花了近3年提案、討論、設計、施作，這個月她和家屬每周都排班陪設計師、台鐵驗收，終於完成。