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加油且慢！中油宣布調降本周汽柴油價格

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣中油公司宣布，自明（31）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.1元。本報資料照片
台灣中油公司宣布，自明（31）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.1元。本報資料照片

台灣中油公司宣布，自明（31）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升27.9元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.6元及1.2元。

中油表示，本周因美國能源資訊管理局（EIA）公布美國商用原油庫存下降，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價上漲1.99美元，台幣兌美元匯率貶值0.076元，漲幅為2.38%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.4元及1.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.5元及1.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.6元及1.2元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.2元及0.1元。

中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.6元及1.2元均由中油吸收，114年累計至2月底止，中油共吸收約30.17億元。

中油 機制 油價

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