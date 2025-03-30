聽新聞
0:00 / 0:00
初春氣候多變 全國康乃馨最大產地花苗受損三成
氣象報告今年低溫時間長，初春多雨，全台康乃馨最大產地彰化縣，種植成功率比往年少三成，這幾天溫度和上周最後3天相比降溫近一半，康乃馨可能再損傷，田尾鄉農會預估今年價格攀升兩成。
全台康乃馨種植面積約30公頃，田尾鄉約24公頃，占全國面積八成，以一枝多朵的中型花朵康乃馨（中康）為大宗，田尾鄉農會自2003年起協助農民包裝行銷康乃馨，從6萬枝賣到去年逾20萬枝，去年每枝20元。
田尾鄉農會總幹事吳政憲表示，康乃馨花苗育成率約八成，今年初春育苗時適逢接連冷氣團來襲，彰化平原空曠地區最低溫不到10度，白天回溫有時接近18、19度，日夜溫差快一倍影響均三成花苗生長。
昨天氣溫再度下降，日夜溫差再度拉大恐影響生長中的康乃馨，受影響程度要等低溫結束後才明朗，吳政憲說，已知平均受損約五成，可預估今年康乃馨減產量，鄉農會將繼續協助農民包裝行銷，若保持去年20萬枝數量來推估，進入拍賣市場的少20萬枝勢必拉升拍賣價格，直接帶動零售價上漲。
鄉農會不除拍賣市場好價，花農優先進拍賣市場銷售，可能使今年鄉農會保持穩定售價的包裝行銷數量減少。吳政憲說，鄉農會出發點是保證康乃馨有好價格嘉惠農民，相信仍有念舊的花農願意和鄉農會站在一起，把康乃馨交給農會出售，農會的價格不變，但市價可能上漲兩成。
康乃馨屬節慶用花，每接近母親節就價格節節上升，田尾鄉的品種多、花色多，2024年每束10枝拍賣價160元到190元，鄉農會的康乃馨商品從花束到花籃，每年在母親節之前完售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言