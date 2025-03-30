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氣溫驟降賞雪追一波 醫籲：超過2500公尺海拔易高山症

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
若因缺氧出現頭痛、頭暈、惡心、嘔吐等症狀，特別嘔吐是惡化的重要指標，應是急性高山病，最好盡速降低高度。本報資料照片
若因缺氧出現頭痛、頭暈、惡心、嘔吐等症狀，特別嘔吐是惡化的重要指標，應是急性高山病，最好盡速降低高度。本報資料照片

天氣又轉冷，中央氣象署發布低溫特報，部分3500公尺以上高山有降雪機率。過去一周，發生多起山難，竹山秀傳醫院急診醫學部主治醫師陳君志表示，高山氣候變化大，尤其是在春季，前一分鐘晴空萬里，下一秒可能就風雲變色，風景再美，也要以安全第一。

陳君志指出，春天乍暖還寒，氣溫變化幅度最大，即使三月底了，高山地區仍出現降雪情形。他提醒，山下出大太陽，但山上可能起霧、刮風雨，尤其山脈背陽處冰雪尚未融化，山友一定要備妥冰斧、冰爪、頭盔等裝備，才不容易失足滑倒。

海拔高度是影響高山氣候最重要的要素，陳君志提醒，民眾攀登高山，最容易忽略「海拔上升」的危險，當身體無法適應高海拔特殊的環境時，會因缺氧出現頭暈、頭痛、惡心、想吐、嗜睡、食欲不振等症狀，稱之「高山症」；其嚴重程度隨高度、上升速度、個人體質因素有關。

陳君志說，民眾最愛上合歡山賞雪，但是合歡山區交通方便，車子一開，2、3小時就從平地上到3000公尺以上的高海拔，高度爬升非常快，很容易產生不舒服症狀。如果病徵持續超過24小時，一定要下撤，他強調，吃止痛藥只能緩解不適，但無法直接改善根本問題，「立即下山、降低高度」才是減緩高山症最重要的方式。

若身體在持續缺氧的狀況下，會讓微血管內的水分開始滲透進入腦細胞之中，形成高山腦水腫。若滲透到肺部則產生肺水腫，隨著病情惡化會乾咳、胸悶、呼吸困難甚至咳血，致死率較急性腦水腫來得高。陳君志建議，剛到高海拔地區時，應先休息一晚，待身體適應氣溫環境後再活動。

近年來，登山漸成一門顯學，陳君志呼籲，出發前務必查詢高山氣象預報、備妥足夠禦寒衣物，最好有專業嚮導陪同。如果遇到危險地形或天候，務必考量撤退、切勿冒險。另外，上山前可先找專業醫師諮詢評估或健康檢查，了解個人身體狀況。

水腫 醫師 高山症

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