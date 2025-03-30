清明連假將至 本周蛋價停漲

受禽流感疫情和天氣變化影響，國內蛋價近幾周數次調漲，台北市蛋商公會今天表示，清明連假即將到來，但在產量還是不足下決議價格不變，本周批發價仍維持每台斤42元，產地價每台斤32.5元。

目前雞蛋批發價每台斤42元、產地價每台斤32.5元，根據農業部最新雞蛋產銷資訊統計，目前國內蛋雞3634萬隻，較上周統計3580萬隻再次減少，每日產量12萬1510箱，也較上周12萬3000箱減少，若以每箱約200顆計算，雖然已超過國人所需求的12萬箱，但近幾周產量持續下滑。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，清明連假期間買氣不好，雞蛋產量還是不夠，加上禽流感疫情還在發生，今天開會後決議本周蛋價維持不變。

有蛋農透露，現在12萬箱的數字和產地實際生產情況是有落差的，產量上已經不足12萬箱，否則蛋商怎會加價搶蛋？有些每台斤加2-3元，如果搶不到甚至還有加價5元的情況出現，產地價和農民生產成本幾乎打平，呼籲近期仍應漲價。