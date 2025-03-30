高齡化社會浪潮來襲 律師提醒長者應及早做好這2事

高齡化社會浪潮來襲，成大法律系為協助長者及家屬提前規劃，確保晚年生活的自主性與尊嚴，昨天在悠然山莊舉辦首場講座；律師梁家瑜分享，長者應及早指定監護人及預立遺囑，在她的當事人中，最早在28歲即已擬好遺囑，避免將來家庭失和、子女糾紛。

根據內政部戶政司統計，台灣65歲以上老年人口占總人口數的比例已達到14%，正式進入「高齡社會」；其中台南市，市府預估今年全市65歲以上老年人口將達37萬2499人，占全市人口20.3%，南市更正式進入「超高齡社會」。

長者在財產規劃、醫療決策等面臨諸多挑戰，台南市地政法學會與國立成功大學社會科學院、法律學系、成大法扶社推出「深化高齡權益保護社區法治教育計劃」，為南市長者免費辦理四場講座，讓長者與子女報名參加，昨天首場辦在悠然山莊安養中心。

成大法律系副教授葉婉如指出，人口結構高齡化情形衝擊退休、老人安養及照顧等重要問題，透過講座分享，期望能幫助長者及家屬提前規劃，確保晚年生活的自主性與尊嚴，實現「安居守護、財富傳承、健康無憂」的理想晚年。

律師梁家瑜分享「如何運用監護制度照顧晚年生活」，以基本概念、法律架構及實務應用解析監護制度，為長者及家屬說明保障自身權益；她指出，監護制度分意定監護與法定監護，長者應提早自主指定監護人。

依據民法規定「意定監護者，謂本人與受任人約定，於本人受監護宣告時，受任人允為擔任監護人之契約」，也就是自己的監護人自己決定，以替代法院依職權選定監護人，此人不限法定監護所訂範圍之人，其執行職務範圍則依契約所訂。

至於法定監護，則是「因精神障礙或其他心智缺陷，致不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示之效果者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬」等人或主管機關、社福機構聲請，由法院依職權指定監護人以及執行範圍。

梁家瑜提醒長者，除了透過監護制度保障自身權益，也應該提早預立遺囑，在她的當事人中，最年輕有28歲即已擬好遺囑；及早指定監護人及預立遺囑，可避免家庭失和、子女紛爭。

副教授葉婉如補充，意定監護常見訴訟是長者晚年結識年輕伴侶，即指定伴侶作為監護人；若契約有3人以上見證、當事人親筆簽名且經公證，法院將認可具有效力。等長者出現失智情況，子女才發現反而無法擔任監護人及處分財產，往往告上法院。

台南市地政法學會副理事長、律師鄭嘉慧分享「運用監護制度確保自主意思及晚年生活」，如果長者沒有指定，之後若出現不能自理情況，子女可以書面向法院聲請，需要負擔裁判費用1000元，醫院鑑定費用約8千元至2.5萬元，視醫院等級費用不同。

當成為監護人，就要負責管理受監護人的日常生活，包括飲食起居、安全維護等；並有醫療行為同意權，負責受監護人醫療養護事宜，管理受監護人財產。不過，監護人於執行職務時，因故意或過失，導致生損害，也應負賠償責任。

鄭嘉慧說明，如果監護人不適任，法院可改定監護人；另外，意定監護在法院監護宣告前，當事人或受任人得隨時撤回，即使已經宣告，雙方仍可聲請終止。若當事人受監護原因消滅時，也可聲請撤銷監護宣告。

昨天山莊長者加上陪同子女約50人出席，眾人聚精會神聆聽，互動踴躍，一名百歲人瑞提問「如果我擬好遺囑，用LINE打字傳給小孩，這樣有效嗎？」梁家瑜回答「這樣無效喔！」民法上5種立遺囑方式，分別是自書、公證、密封、代筆以及口授遺囑，用LINE打字法院不會認可。

台南市地政法學會副理事長黃偉琳指出，四場講座活動結合律師、消化主治醫師陳韋志、地政士許麗美和保險專家林宜慧，提供跨領域的專業諮詢，協助長者打造安心、尊嚴的晚年生活規劃，其他場次也歡迎長者到「臺南市地政法學會」臉書粉絲專頁免費報名參加。