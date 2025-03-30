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3月30日國際零廢棄日 彭啓明：環保是種價值的選擇

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
聯合國大會於2022年12月14日宣布，每年3月30日為「國際零廢棄物日」。。圖／資源循環署提供
聯合國大會於2022年12月14日宣布，每年3月30日為「國際零廢棄物日」。。圖／資源循環署提供

聯合國大會於2022年12月14日宣布，每年3月30日為「國際零廢棄物日」。今天為國際零廢棄物日第3年，根據統計，台灣每人每天產生0.62公斤垃圾，甚至有縣市高達0.8公斤。環境部長彭啓明表示，環保不是成本，而是一種價值的選擇，今年也希望提出資源循環推動相關法條，讓台灣走到更永續、零廢棄。

今天為年度國際零廢棄物日，彭啓明表示，該日子是在2022年由聯合國大會決議通過，目前全球80億人口，每年產生的城市固體廢棄物就高達21至23億公噸，顯見生活型態的改變是最重要的，政府也希望訂定規則、法令、規範、制度等來帶動資源循環，例如循環杯折抵5元、產品以維修取代換新等，今年也希望提出資源循環推動法，讓台灣走到更永續零廢棄，甚至創造另一種產業出來，「環保不是成本，而是一種價值的選擇」。

資源循環署長賴瑩瑩表示，過去廢棄物僅是走向回收，現在則要走向回收再利用，從台灣產出的垃圾量來看，全國每人平均垃圾產出量約0.62公斤，而縣市做法上，彰化在破袋檢查下可以降到0.476公斤，排放最多的縣市則是0.8公斤。

賴瑩瑩指出，循環經濟是很重要的政策，現在使用塑膠二次料替代原材料也是種辦法，故障產品也能在維修後重複使用，以延長產品壽命；至於塑膠袋減量上，是場魚、肉類等需要包裝，因此積極宣導都裝在同個袋子裡；而職棒、電影場所等也都有推廣循環杯，讓民眾從生活習慣的養成，來逐漸減少一次性產品的使用。

資源循環署也給出建議，民眾可隨身帶環保杯、環保袋，盡可能不使用一次性用品；選擇包裝少的產品、支持環保設計產品；嚴格落實垃圾分類，讓廢棄物也能變黃金；支持二手商品與租借，購過共享經濟讓好物延續壽命。

共享經濟 廢棄物 彭啓明

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