快訊

EZCourse副總被指是「創意私房」會員怒駁斥 黃益中道歉：轉發網友貼文

判斷衰弱狀況及預期壽命長短 專家曝一分鐘快速測試就知結果

持股市值1877萬！小師傅：00929換成00713累積67張一年增30幾萬左右配息

羅志祥母罹阿茲海默症 醫：每天多吃這些食物「大腦可逆齡7.5歲」

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人羅志祥日前透露，母親確診阿茲海默症，引發外界對失智症的關注。示意圖／Ingimage
藝人羅志祥日前透露，母親確診阿茲海默症，引發外界對失智症的關注。示意圖／Ingimage

藝人羅志祥日前透露，母親確診阿茲海默症，引發外界對失智症的關注。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，研究發現，落實「麥得飲食」五年，有助讓大腦認知年齡年輕7.5歲，是目前被證實對大腦健康最有幫助的飲食法之一。

張家銘在臉書發文指出，根據2025年《Alzheimer’s & Dementia》期刊的十年追蹤研究發現，血液中的p-tau217蛋白濃度若升高，即使當下無症狀，未來十年內罹患輕度認知障礙或失智症的風險高達76％。他強調，預防的關鍵就在「現在」，而非等到病情出現才介入。

至於該怎麼做？他指出，美國洛許大學研究證實，只要實踐麥得飲食五年，就能讓大腦年輕約7.5歲；即使只做到一半，也能降低失智風險達35％。

所謂的「麥得飲食」（MIND Diet），是結合地中海飲食與得舒飲食所打造的抗失智飲食法，重點在於保護神經與維持腦部健康。莓果、堅果、橄欖油、雞蛋、鯖魚、深色蔬菜等都是推薦食材，不必完全斷糖斷油，也不需戒掉所有喜歡的食物，只要從生活中逐步調整、增加對大腦友善的食材即可。

張家銘也呼籲，養生不該是任務，而是對未來自己的溫柔投資，與其事後治療，不如從日常飲食就開始為記憶力打底。

地中海 失智症 阿茲海默症 雞蛋 風險 食材

延伸閱讀

見騎士亂吐檳榔汁怒檢舉 他獲720元獎金眾人嗨：竟然有錢拿

下屬出錯他卻遭連坐 組長被拔職務怨：做到死只多3千

老公只聽媽媽的話 老婆電話卻不接不回！她怨：媽寶娶我幹嘛

行人站斑馬線等紅燈 騎士竟被開單！網怨修法卻成霸王條款

相關新聞

高鐵最新核定基本費率出爐 北高票價最高可漲到1720元

交通部每年會依合約及最新物價檢討高鐵基本費率，據了解，今年「政府核定基本費率標準」，依然維持去年核定費率每人每公里4.5...

大陸冷氣團影響 2縣市低溫特報冷到晚上、恐10度以下

中央氣象署上午6時54分針對發布新北市、金門縣發布低溫特報，今晨到晚上恐有10度以下低溫。

今起降雨多範圍廣 連假回暖下周恐再變天

又濕又冷，要適時增添衣物。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:...

日本團客衰退、兩岸觀光停擺 50年老牌旅行社不玩了

疫後國境雖然開放，但也讓入出境觀光人次逆差持續擴大，去年觀光逆差更擴增至美金二二○億元(約台幣七○四○億元)，如今傳出專...

新聞眼／健保再不改革 重症出國非危言

健保推動卅年，雖達到人人就近就醫的目標，卻也因給付分配長期失衡，使醫療資源嚴重失衡，醫界早在廿年前就已喊出健保需要改革，...

賴總統：健保應不同工不同酬

健保成立滿卅年，現有制度造成護理師、急重症醫師出走，賴清德總統昨天表示，健保長期給付分配不均，今年大學申請入學，罕見出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。