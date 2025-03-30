羅志祥母罹阿茲海默症 醫：每天多吃這些食物「大腦可逆齡7.5歲」

藝人羅志祥日前透露，母親確診阿茲海默症，引發外界對失智症的關注。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，研究發現，落實「麥得飲食」五年，有助讓大腦認知年齡年輕7.5歲，是目前被證實對大腦健康最有幫助的飲食法之一。

張家銘在臉書發文指出，根據2025年《Alzheimer’s & Dementia》期刊的十年追蹤研究發現，血液中的p-tau217蛋白濃度若升高，即使當下無症狀，未來十年內罹患輕度認知障礙或失智症的風險高達76％。他強調，預防的關鍵就在「現在」，而非等到病情出現才介入。

至於該怎麼做？他指出，美國洛許大學研究證實，只要實踐麥得飲食五年，就能讓大腦年輕約7.5歲；即使只做到一半，也能降低失智風險達35％。

所謂的「麥得飲食」（MIND Diet），是結合地中海飲食與得舒飲食所打造的抗失智飲食法，重點在於保護神經與維持腦部健康。莓果、堅果、橄欖油、雞蛋、鯖魚、深色蔬菜等都是推薦食材，不必完全斷糖斷油，也不需戒掉所有喜歡的食物，只要從生活中逐步調整、增加對大腦友善的食材即可。

張家銘也呼籲，養生不該是任務，而是對未來自己的溫柔投資，與其事後治療，不如從日常飲食就開始為記憶力打底。