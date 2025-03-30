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高鐵最新核定基本費率出爐 北高票價最高可漲到1720元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部每年會依合約及最新物價檢討高鐵基本費率，今年「政府核定基本費率標準」，依然維持去年核定費率每人每公里4.551元，也就是說，北高票價仍有230元的調漲空間。聯合報系資料照
交通部每年會依合約及最新物價檢討高鐵基本費率，今年「政府核定基本費率標準」，依然維持去年核定費率每人每公里4.551元，也就是說，北高票價仍有230元的調漲空間。聯合報系資料照

交通部每年會依合約及最新物價檢討高鐵基本費率，據了解，今年「政府核定基本費率標準」，依然維持去年核定費率每人每公里4.551元，最晚4月1日公告。高鐵去年未調漲票價，但北高票價仍有230元的調漲空間，加上高鐵新世代列車預估2026年下半年交車，屆時資金缺口將達高峰，對於今年是否調漲票價，高鐵表示，將綜合考量及整體評估後報董事會討論決定。

交通部依據與台灣高鐵合約，每年會依「台灣地區消費者物價總指數」變動幅度，檢討和公告政府核定高鐵基本費率，當物價累積指數變動率達3%以上，將會調整，再由高鐵公司檢討並自訂費率。據了解，今年「政府核定基本費率標準」出爐，與去年相同，將維持每人每公里4.551元，交通部最晚4月1日公告。

2024年交通部核定高鐵基本費率，每人每公里從4.313元調高為每人每公里4.551元，但高鐵並未提出票價調整申請，事實上，2022年基本費率也曾達到調漲門檻，但高鐵當時也採凍漲。

今年因物價累積指數變動率未達3％，因此最新核定基本費率未調高，但北高票價去年就累積有230元的漲幅空間，也就是說，高鐵北高票價最高可漲至1720元。由於高鐵先前預估明年資金缺口將達高峰，加上台鐵已爭取票價調漲，成功擺脫凍漲30年困境，目前行政院正審核調漲方案，高鐵是否跟進備受關注。

高鐵表示，高鐵自訂基本費率與票價是否調整，將由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部的營運成本，外部的社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。

另外，高鐵新世代列車預估2026年下半年陸續抵台交車、2027年下半年投入營運，配合新車引進，建置大型檢修工廠、各項核心機電系統陸續展開更新汰換等大項資本支出，高鐵先前預估2026年資金缺口達高峰。

對此，高鐵表示，針對中長期營運資金規畫，持續視未來營收表現及各式營運資金需求等現金流量狀況、及外部總體經濟與資本市場變化，透過自有資金與外部融資的調配，以支應營運活動與資本支出的資金需求。

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