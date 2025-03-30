今起降雨多範圍廣 連假回暖下周恐再變天

又濕又冷，要適時增添衣物。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3450-2025-03-29-21-41-36）指出，今日受「大陸冷氣團」影響，北台灣濕冷，其他地區氣溫亦稍降，早晚偏涼微冷；華南雲系東移，降雨範圍擴大至中部以北，有較大雨勢，南部地區偶有局部短暫雨的機率。

今各地區氣溫為：北部11至16度、中部13至20度、南部15至28度及東部13至23度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，明日華南雲系續東移，中部以北明顯降雨，南部地區偶有局部短暫雨的機率；周二白天至周三北部、東半部仍有雨，逐日降雨範圍縮小、時間縮短。明日至周三冷空氣緩慢減弱，氣溫逐日微幅回升，北台灣仍濕涼。

最新歐洲模式模擬，吳德榮說，清明4天連假周四(4月3日)至下周(6)日，天氣大致穩定，各地多雲時晴，白天氣溫逐日回升，僅東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，至於清明連假最後一天(6日)掠過的短波，模擬強度偏弱，是否帶來輕微變化(僅中層雲增多或為北台帶來零星小雨的機率)？各國(歐、美、加、日)模擬仍有差異，進一步觀察是必要的。