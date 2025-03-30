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台灣2周內地震？ 專家不同調

聯合報／ 記者楊德宜張博瑞／台北報導
中央氣象署地震中心主任吳健富。 圖／聯合報系資料照片
中央氣象署地震中心主任吳健富。 圖／聯合報系資料照片

緬甸發生強震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋示警，因應力轉移，台灣西部未來兩周要注意可能觸發規模六點○以上地震。不過，中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，以目前地震預測技術，未能精準掌握地震地點、時間及規模，台灣本來就處於板塊邊界上，應超前部署防震準備並時時警惕。

台大地質系名譽教授陳文山以力學角度分析，指緬甸與台灣至少相隔近四千公里，能量基本上無法傳遞那麼遠。以此次緬甸強震的規模來看，台灣未來就算發生規模六點○以上地震也與此次地震無直接關係。

郭鎧紋表示，這次強震是印度板塊推擠歐亞大陸板塊所致，也會使揚子板塊移動，範圍包括四川盆地、長江下游、兩廣、福建、台灣海峽到台灣海峽西部，台灣西部包括雪山山脈、嘉南平原及阿里山山脈都屬揚子板塊，未來兩周要注意。

地震 板塊 緬甸強震

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