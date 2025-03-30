4小時收千元 鐘點看護移工明起試辦

有鐘點看護移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」明天上路，首波試辦單位共六家，分布在北中南東，適用對象包含身心障礙、重大傷病、有就醫或手術紀錄、符合聘僱家庭看護移工資格等。單次四小時服務，收費一千元到一二五○元。

但台灣失能家庭暨看護雇主國際協會批評，鐘點移工收費天價，比非法看護工、本國籍居服員還昂貴，讓有緊急、短期、臨時照顧需求的重症失能家庭自費花高價，非常不合理，也沒人會用，且試辦單位用機構看護工的薪資（最低工資），高薪聘雇做鐘點看護移工，也會搶走現有的家庭看護工。雇主協會近日也透過立委林俊憲辦公室，要求勞動部暫緩上路，重新計算收費價位。

鐘點看護移工計畫由登記滿五年的財團法人或非營利社團法人參與試辦，聘用外籍看護工，並負責接案、派遣移工進到申請者家庭提供基本日常生活照顧、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等陪伴照顧服務，時數包括四小時以上彈性時數、廿四小時全日（包含十小時休息）。

首波六個試辦單位，包括服務雙北的紅心字會；台中的私立永信社會福利基金會、台中市私立童庭社會福利慈善事業基金會；服務南投、彰化、台中的南投縣新媳婦關懷協會。服務台南、高雄、屏東的台灣萬人社福協會，以及宜蘭、花蓮、台東的花蓮縣家庭照顧者關懷協會，這六家單位總計聘雇本國籍居服廿五人、外籍看護十人。

勞動部勞動力發展署管理組長蘇裕國說，因六家試辦單位在不同區域，有物價水平落差，所以收費價格由各單位自訂，單次四小時服務收費約在一千元至一二五○元間，單次八小時服務，約落在一千兩百元至兩千五百元間，全日廿四小時的收費則在兩千六百元至三千五百元間。各試辦單位收費表，明天上路時會同步公布。至於雇主協會要求暫緩上路，蘇表示，內部還在討論。