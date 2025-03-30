觀察站／短期衝量思維 救不了觀光

交通部今年來台觀光旅客目標定為千萬人次，交長陳世凱更宣示要吸引高端客來台。然而，口號喊得震天價響，實際作法卻讓人看不見方向，直至今年二月，觀光署才召開會議確認推廣策略，這樣的節奏與應變速度，讓人質疑政府是否真有準備好面對國際觀光市場的激烈競爭？

以日本市場為例，台灣赴日旅客人數年年攀升，疫情後更是快速衝破六百萬人次，然而日本來台旅客卻在疫情後持續下滑，觀光逆差愈來愈嚴重。政府總以日圓貶值、日本人不愛出國等理由帶過，卻忽略了這背後其實有更深層的結構性問題。

日人來台行程長年幾乎都採日圓報價，導致台灣地接業者無法主導價格，遊台商品被迫削價競爭，甚至台灣這個旅遊目的地在日本業者心目中被歸類為「東南亞」地區的低價商品。政府若真有心改善，早該介入推動改以台幣計價，強化我方主體性，但至今仍未見具體作為。

團客萎縮是全球趨勢，但團體旅客的需求與行為與自由行截然不同，自由行旅客雖然更獨立，但背後仰賴龐大的在地旅遊服務支援系統，正是台灣最欠缺的部分。當專做團體的旅行社退出市場，代表的不只是某個產業鏈的萎縮，更是旅遊服務斷鏈警訊。

推觀光，不是只需要喊出漂亮數字，更要有系統性的產業扶持、具體的國際行銷策略與務實的產業協調機制。若仍以短期衝量思維主導觀光政策，不願面對結構性問題、也無法提出前瞻性藍圖，無論訂下多高的目標，最終只會淪為泡影。