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招攬日客 學者：台灣需要觀光新亮點

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
日本客不來，兩岸觀光又停擺，入出境觀光人次逆差持續擴大。記者林俊良／攝影
日本客不來，兩岸觀光又停擺，入出境觀光人次逆差持續擴大。記者林俊良／攝影

相較於鄰近國家，我國的攬客策略依舊停在找網紅行銷、給補助的做法，導致台灣入境觀光在疫後成長緩慢。旅遊業者認為，台灣應該淘汰舊產品，包裝新亮點；觀光學者則強調，觀光署的行銷手法要更狠，找出更多獨家。

台灣入境旅遊協會榮譽理事長王全玉表示，周邊鄰近國家目前的出國旅遊型態是日本人出國喜歡去南韓，南韓人喜歡去越南，加上去年底中國對南韓試行免簽政策，讓南韓人擠爆上海。台灣如果宣示要成為觀光大國，歡迎全世界的旅客來台觀光，就應該對入境產業有長遠、穩定、踏實的行銷方式。

王全玉說，台灣行銷模式不外乎找代言人、找網紅，這些作法各國都一樣，應先用大數據分析客源樣態、屬性是什麼，針對不同市場要擬訂不同議題做廣宣。

另有資深旅行從業人員認為，過去台灣觀光對日客的行銷會包裝早年日治時期的主題，的確吸引不少日本長輩來台旅遊，但現在這些概念都過期了，如果沒有大數據資料協助，針對國與國間不同的客源屬性、文化來下手，怎麼可能推出合適的產品吸引國外旅客願意來台？

世新觀光系副教授陳家瑜表示，雖然日幣貶值讓日本人不願意出國，但看看東南亞國家包括泰國、越南，吸引日客成效卻不錯，主因就在於這些國家疫情後開發不少新景點，加上這些國家消費也便宜，而對日客來說，台灣就是保守、安全的旅遊景點，但缺乏新景點等其他特色。

陳家瑜認為，觀光就是場龜兔賽跑，其他國家在疫情期間不斷推出新亮點，過去找網紅、丟資源、給補助的方式已是上一代的觀光思惟，台灣政府必須更突破，甚至不擇手段拚觀光，找出更多獨家特點，才有辦法勝出。

出國旅遊 南韓 日本

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