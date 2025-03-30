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日本團客衰退、兩岸觀光停擺 50年老牌旅行社不玩了

聯合報／ 記者甘芝萁邱瓊玉／台北報導
沒日本客、兩岸觀光又停擺，入出境觀光人次逆差持續擴大，台灣風景區大部分是來自東南亞的旅客。記者林俊良／攝影
沒日本客、兩岸觀光又停擺，入出境觀光人次逆差持續擴大，台灣風景區大部分是來自東南亞的旅客。記者林俊良／攝影

疫後國境雖然開放，但也讓入出境觀光人次逆差持續擴大，去年觀光逆差更擴增至美金二二○億元(約台幣七○四○億元)，如今傳出專做入境市場，以接待國外觀光客來台為主的昇漢旅行社近日發出停業公告，強調因為日本市場復甦緩慢，再加上兩岸關係混沌不明，決定將於四月底停止營運，並於六月起辦理歇業事宜。

昇漢旅行社負責人柯牧洲證實，做出這個決定也是轉念，公司畢竟五十年，一開始也會捨不得，但面對台灣觀光環境惡劣，想通了就決定急流勇退。

位在台北市的昇漢旅行社成立於一九七五年，主要經營日本旅客及各國人士赴台市場，往年每年至少接待國際旅客來台旅遊超過十萬人次，且連續多年獲得金質獎旅遊獎，柯牧洲目前在台北市旅行公會擔任副理事長一職，但如今就連昇漢也撐不下去，引發業界譁然。

據了解，民進黨政府執政後，兩岸觀光市場逐漸萎縮，昇漢開始經營東南亞各國旅客的入境市場，加上疫情前仍有一定數量的日本團客來台，尚能維持穩定營運，但隨後遭遇疫情衝擊，疫後雖然國門開放、觀光市場恢復，但卻是出境遠大於入境，讓原本專做入境旅遊市場的旅行社業者更難生存。

有旅遊業者直言，二○○八年至二○一八年這十年間堪稱是觀光黃金十年，除了陸客、日本、南韓、港澳星馬旅客都多，人才也願意往旅遊業去，但後來遇到疫情，觀光受挫甚深，旅遊人才也出現斷層，疫後台灣入境旅遊的動能又一直沒有起來，團體旅遊也在衰退，旅遊市場萎縮是必然現象。

對此，觀光署表示，由於日幣疲軟，日本民眾旅遊行為較保守，疫後出國情形恢復較緩慢，觀光署將持續透過多元行銷通路宣傳推廣，也希望透過分眾行銷，例如郵輪客、高端旅客、鐵道迷等方式，提升日本旅客來台人次，今年目標將在去年的基礎上積極努力爭取來台客源。

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