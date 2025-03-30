醫院小總額制 排除罕病藥品醫材

醫院個別總額制相繼上路，近期已傳出罕病患者就醫危機。有位罕病患者近期就醫時，醫院以「藥品不足」為由拒收，引發罕見疾病基金會關注，基金會呼籲「罕病應排除在總額管制外」，否則將影響就醫權。衛福部健保署日前拍板定案，明確排除罕病藥品與醫材於總額管制外，確保患者權益不因制度調整而受損。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵說，醫院小總額制雖未全面上路，但各醫院均在討論因應措施，部分醫院藥局因成本考量，提前「壓縮」罕病藥物進貨。近期就有一位罕病患者在中部醫學中心穩定就醫，突被院方以藥品不足為由，要求至其他醫院就診，小總額讓罕病患者首當其衝，穩定就醫病患無預警遭轉診，形同被當人球。

陳莉茵表示，超過八成罕病患者須定期回門診追蹤，以維持病情，若門診名額受小總額影響而吃緊，恐被迫轉為住院，而現在護理人力短缺、開床率不足，治療延續性面臨風險。

健保署副署長龐一鳴說，罕病藥物屬健保專款支付項目，不納入醫院小總額計算，也不受基期限制，醫院不需要擔心因罕病治療而增加醫療服務量，且罕病患者人數相對穩定，對健保總額影響小，若因人口自然成長及新增罕病項目所導致的醫療需求增加，健保署將適度編列預算，確保治療資源。

健保署昨天宣布，通過「罕疾軟骨發育不全症」唯一的治療藥物納入健保，罕疾軟骨發育不全症患者因下肢無法生長，上肢過短，以致生活無法自理，該藥物可助二歲以上個案在生長板癒合前使用，每人年藥費約七百萬元，約七十二人受惠。