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接回重症新生兒 范綱翔獲兒童護理獎

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
參與草創台大「兒童外接轉運團隊」的范綱翔（右），昨天獲頒台灣兒童醫療貢獻獎的「兒童護理獎」。記者林琮恩／攝影
參與草創台大「兒童外接轉運團隊」的范綱翔（右），昨天獲頒台灣兒童醫療貢獻獎的「兒童護理獎」。記者林琮恩／攝影

國內並非每家醫院都具備兒童急重症照護能力，當新生兒誕生時出現急重症，需仰賴各地婦產科協助轉院。台大兒童醫院於二○一九年成立「兒童外接轉運團隊」，由護理師范綱翔等人草創，團隊親自接回重症新生兒，昨天他獲得台灣兒童醫療貢獻獎的「兒童護理獎」，他認為國內轉診政策需加強，盼成立「國家級轉院中心」。

范綱翔曾在蘇花改尚未全線通車前，親赴花東接回重症新生兒，沿途多次下車移開三角錐，才能讓救護車順利通行，搶救新生兒性命。他說，早年新生兒轉院缺乏兒科專業護理師隨行，導致用藥劑量與醫材使用潛藏風險。他強調，兒童醫學與成人完全不同，「兒童絕不是成人的縮影」，因此台大決定由兒科護理師與醫師共同執行轉運任務。

范綱翔說，轉運團隊不僅服務新生兒，年齡設定為十八歲以下的病童，科別也涵蓋其他科別的急重症患者，每年轉送逾一千二百位病童，成為全台少數具兒童轉院專業的醫療團隊之一。

范綱翔說，台灣受限於健保制度與醫院利益結構，病患轉院困難，他曾赴加拿大進修，看見加拿大設置「單一轉院中心」，由該中心指派轉送醫院，大幅提升患者存活率，呼籲政府比照國際模式，建立中央轉運調度機制，設置國家級轉診中心。

兒科人力不足也是當前挑戰。台大兒童醫院小兒骨科主治醫師郭耿南獲頒「終身貢獻獎」，他表示，兒科收入普遍低於成人醫學，加上生育率下降，部分人認為不需培養過多兒科醫師，兒科醫師能協助孩子避免成長過程中各種疾病，台灣仍迫切需要穩定的兒科醫療人力。

團隊 新生兒 醫師

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