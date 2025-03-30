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新聞眼／健保再不改革 重症出國非危言

聯合報／ 本報記者陳雨鑫
健保推動卅年，雖達到人人就近就醫的目標，卻也因給付分配長期失衡，使醫療資源嚴重失衡。本報資料照片
健保推動卅年，雖達到人人就近就醫的目標，卻也因給付分配長期失衡，使醫療資源嚴重失衡。本報資料照片

健保推動卅年，雖達到人人就近就醫的目標，卻也因給付分配長期失衡，使醫療資源嚴重失衡，醫界早在廿年前就已喊出健保需要改革，但政府的改革力道卻持續不足，急重難罕科別的醫師持續出走，直到如今人才出走不僅成為常態，護理師荒或是醫師荒，如同月經文重複上演。

賴清德提出健保應實施「不同工、不同酬」給付，雖為時已晚，卻也是正視現實的第一步。然而，僅有口號無法扭轉困境，若改革力道不足，醫療人才出走潮恐難以遏止，未來「重症需出國就醫」的預言，恐怕非危言聳聽。

醫界多年來不斷呼籲給付應按勞分配，牙醫系分數超越醫學系，正反映出年輕人對醫療現場的不信任。當執行十小時以上的高難度手術，健保給付竟與一般診療無異，這種「同酬」邏輯，無異於懲罰真正投入高風險、高強度工作的醫師。

健保署目前針對急重症投入四十億元提升給付，擬將診察費區分一般與複雜，此舉是改革一小步，但若缺乏全面性設計與執行力，恐淪為頭痛醫頭的補救措施。張鴻仁所言「沒有開始調整，就沒有實質幫助」一語中的，唯有政府提出具體時間表與分配原則，才可能真正扭轉醫療崩壞的危機。

下個健保卅年，不能只是「撐下去」，而必須是「改變中走下去」。否則，這場遲來的改革，恐再錯過下個世代。

健保署 醫學 醫師

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