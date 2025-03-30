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預立醫療／提供誘因「簽署享部分負擔凍漲」

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
預立醫療決定書可以讓民眾拒絕或接受特殊醫療的決定，包括維持生命醫療，都可以事先在預立醫療決定書上表明拒絕或接受。圖／AI生成
預立醫療決定書可以讓民眾拒絕或接受特殊醫療的決定，包括維持生命醫療，都可以事先在預立醫療決定書上表明拒絕或接受。圖／AI生成

即使患者已無生命跡象，只要有一位家屬堅持「救到底」，醫院仍需配合處置，不僅造成無效醫療，也增加占床機率。醫師公會全聯會常務理事王宏育指出，若患者未事先簽署預立醫療決定，緊急情況下的醫療選擇將交由家屬決定，就可能增加無效醫療機率，不只會增加家人的照顧負擔，也會增加健保財務支出。

目前國內簽署預立醫療決定者僅占總人口的十萬分之四。王宏育表示，簽署流程繁瑣，且諮商費用偏高，多數簽署地點集中在大醫院，對民眾相當不便。他建議，除應擴大設置諮商與簽署據點外，也應提供誘因，如健保若再調漲部分負擔，已簽署者得以凍漲，以提高參與意願。

王宏育指出，國人普遍避談死亡，醫師應主動協助家庭溝通，鼓勵病人與家屬預先討論，既可減少未來衝突，也有助提升照護品質。臨床上常見，病人未表明意願，即便多數家屬支持「放手」，只要有一人堅持急救，醫療團隊就無法放手，堅持急救者常是長年旅居海外、臨時返鄉的「天邊孝子」，認為「救到底」是盡孝，反讓病人在無望的情況下長期臥床，難以善終。

王宏育說，健保上路前，加護病房每三天須自費繳費，家屬負擔沉重，病人多選擇返家善終。如今健保提供住院給付並設上限，加上有護理照護，無需另請看護，反使重症患者長期留在加護病房，依賴維生設備，間接導致急診患者等床時間拉長，病床周轉困難。

健保 患者 醫師

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