預立醫療／感同身受「癌症家屬應優先補助」

為增加預立醫療決定（ＡＤ）簽署率，政府除了補助經濟弱勢族群，也納入六十五歲以上重大傷病等對象，現在更研擬用長照基金擴大補助範圍。立委王正旭指出，癌症多在六十多歲後發病，照顧者多為四十多歲的下一代，他們在照護過程中深刻體會疾病歷程與遺傳風險，建議政府應從癌症家屬開始推廣預立醫療諮商（ＡＣＰ）補助。

依二○二二年癌症登記資料，癌症發生中位數為六十四歲。王正旭說，具家族史者逾六十歲罹癌風險較高，癌症家屬多歷經照顧過程，對ＡＤ認識較深，政府應優先補助此族群，提供免費諮商，鼓勵提前規畫醫療決定，也能提升簽署率。

在宅醫療學會秘書長葉依琳說，健保署現已針對輕度失智者及住院期間納入居家照護整合計畫者，可免費做預立醫療諮商，但住院期間推動不易，病人常因忌諱或正接受治療不願討論，導致簽署率低，建議補助擴及非住院的居家照護整合對象。

老年醫學會理事長蔡兆勳說，以台大醫院為例，目前ＡＣＰ諮商多數由病人主動或照護單位發現需求後才啟動，顯示實務推動仍有難度。

此外，現行規定預立醫療諮商必須由醫師執行，在醫護人力緊繃的情況下，在宅醫療學會常務監事余尚儒說，應補助居家醫療團隊的社工參與ＡＣＰ諮商，有助推廣到家庭內。