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預立醫療諮商 擬補助50歲以上病患

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
為提升預立醫療決定簽署率，衛福部擬補助五十歲以上重大傷病者免費諮商，並深入社區推動「人生會議」。圖／門諾醫院提供
為提升預立醫療決定簽署率，衛福部擬補助五十歲以上重大傷病者免費諮商，並深入社區推動「人生會議」。圖／門諾醫院提供

病主法上路邁入第七年，預立醫療決定（ＡＤ）簽署率仍未破百分之一，其卡關原因在簽署前，需接受自費諮商，為提升簽署率，健保署去年起陸續公告免費諮商對象，但未見顯著效果。明年起，長照三點○上路，衛福部定調長照將結合安寧，擬用長照基金，補助五十歲以上重大傷病者免費諮商，並深入社區推動「人生會議」。

想決定人生最後一哩路的醫療處置，依病主法可在生前簽署預立醫療決定，但得先自費二到三千元，完成預立醫療諮商（ＡＣＰ），讓民眾興致缺缺。據統計，全台目前僅九點四萬多人簽署預立醫療決定，以全台有一九六○萬名成年人計算，簽署率不到百分之一。

去年起健保署公告有四類對象可免費做ＡＣＰ，今年再納六十五歲以上重大傷病及多重慢性病患，但提升簽署的成效有限。

衛福部次長呂建德說，長照三點○已定調要結合安寧，原研議由長照基金等來源補助「全年齡」皆可免費諮商，但費用龐大，初步定調先補助五十歲以上重大傷病患者，擬與長照三點○同步上路；未來執行預立醫療決定的場域，不再限於醫療院所。

呂建德表示，新的執行方式將參考日本「人生會議」，深入社區推動善終，台灣優勢是醫療普及，民眾離家幾步路就有診所或醫療機構，將訓練基層診所的家醫科醫師，補助住宿機構護理師、醫院社工等進修安寧課程，讓預立醫療成為社區照護的一環。

在宅醫療學會秘書長葉依琳說，日本「人生會議」不只聚焦臨終醫療選擇，還協助改變民眾當下的生活型態，朝向「健康過完餘生」為主要目標，未來推動也應納入這些理念，而非僅侷限於是否拔管等選項。

以現行預立醫療決定簽署人數，分析其年齡，簽署率最高的為七十歲以上僅有萬分之一，但若放到總人口來看，簽署率為萬分之○點四，且隨著年紀遞減簽署率愈低，廿多歲的簽署率僅萬分之○點○六。

衛福部醫事司長劉越萍說，亞洲人仍避諱談論死亡，使其推動困難，有善終觀念者多已主動簽署，目前每年簽署人數約二萬多人，未來盼提高四十歲到五十歲的族群簽署率，朝每年逾二點五萬人簽署目標邁進。

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