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18歲換腎青年寫歌 致敬器捐英雄

聯合報／ 記者趙容萱鄭國樑／台中報導
18歲男腎臟受贈者Teddy，昨彈吉他獻唱創作歌曲「看見世界」，致敬器官捐贈英雄。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
18歲男腎臟受贈者Teddy，昨彈吉他獻唱創作歌曲「看見世界」，致敬器官捐贈英雄。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

18歲男腎臟移植受贈者Teddy，昨天在台中中國醫藥大學附設醫院器官捐贈感恩追思音樂會，彈吉他獻唱創作歌曲「看見世界」。Teddy說，他感謝器捐者及家屬，讓他得以重生，追尋當歌手夢想。

長庚醫院昨也舉辦器捐追思大會，罹患特發性肺纖維化等待肺臟移植的彭惠蘭，從滿懷期望到病情惡化，沒等到救命的肺臟，最後成為大愛捐贈者。女兒彭千芸昨追思母親，她說，媽媽說若等不到，就捐出去幫助人；在生命的最後，「是媽媽教會了我勇敢」，她為母親感到驕傲，也祝福受贈者活出精彩人生。

中國附醫器捐追思音樂會，邀捐贈者家屬、受贈者與家屬追思，中國附醫器官移植中心榮譽院長鄭隆賓帶領與會者演唱「感恩的心」及「感謝你的愛」，並前往「器官捐贈紀念牌」前獻花，場面溫馨感人。

18歲的Teddy，在8歲確診罹罕見疾病，經常進出醫院，16歲時，腎臟衰竭洗腎，等待器捐約5個月，去年接受腎臟移植手術。

疾病的打擊從未影響Teddy成為歌手的夢想，終於在換腎後迎來生命曙光，他昨天站上舞台，獻唱自己創作的「看見世界」，致敬器官捐贈英雄及家屬。

Teddy說，他要向器捐者及家屬說一聲「謝謝」，他會帶著這分愛與感激，活出更有意義的人生

鄭隆賓說，目前台灣有1萬1436名病人等待器官捐贈，其中肝臟移植等待929人，腎臟移植等待達8719人，許多器官衰竭病人無法等到捐贈，呼籲民眾踴躍響應器捐，讓愛在人間永不熄滅。

器官捐贈 腎臟 音樂會

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