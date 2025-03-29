蕭美琴：將結合AI與藥師專業 打造健康台灣

副總統蕭美琴今天在藥師公會全聯會晚宴提到，一場COVID-19百年大疫，凸顯藥師替民眾健康把關重要性，面對少子女化與高齡化雙重挑戰，將結合AI與藥師專業，打造更加健康台灣。

蕭副總統今天晚間出席中華民國藥師公會全國聯合會「2025藥師公會全聯會春酒晚宴」致詞時表示，無論在職業制度、待遇保障等各項法規調整上，政府都會用最務實態度與藥界共同思考、努力，讓藥師在台灣社會發揮最大價值跟影響力。

蕭副總統指出，台灣與所有開發國家一樣，正面臨少子女化、老化的人口結構轉變，用藥與健康問題加倍複雜，更需要藥師第一線與人民站在一起，總統賴清德提出的健康台灣願景，也同樣仰賴藥師朋友的支持與協助。

她提到，當全球籠罩在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）這場百年大疫期間，正好擔任駐美代表，深刻感受到當地基層藥師與台灣差距，甚至得透過視訊連線來尋求台灣專業協助；台灣醫療服務與基層團隊的表現，「真的讓全世界刮目相看，也讓台灣在國際舞台上被看見。」

她還提到，政府主張產業應變，要把AI科技帶入百工百業，用新的技術來協助大家減輕負擔，同時期待藥師領域持續有新血加入，讓專業不斷提升與傳承，並鼓勵藥師多元發展，參與產業研發、公共衛生、健保政策與藥品法規等領域。

針對藥界關心的政策與相關議題，蕭副總統表示，她知道大家有很多建議與擔憂，政府會持續對話，傾聽第一線藥師的聲音。未來將結合AI與藥師專業，打造「減少不健康餘命、增加健康餘命」的台灣。

藥師公會全聯會理事長黃金舜任期將屆，他在致詞時感性回顧上任5年多的心路歷程，尤其是2019年9月上任後不久就遇到COVID-19疫情，隔年初率領藥師公會與社區藥局配合口罩、快篩實名制，甚至提供送藥到府服務，過程雖辛苦，但幾年打拚下來，民眾對藥師的尊重與信任大大提升，這是共同努力結果。

黃金舜說，2023年舉辦亞洲藥學會年會來台舉辦，來自24國、超過3000名國內外藥師齊聚，大大提升台灣的國際能見度，「這5年多來我開的支票，一張一張兌現」，但還有開放事後避孕藥、中藥調劑權等難題未解，今天是他任內最後一次參加春酒，但會繼續努力突破困境，為藥師爭取權益。