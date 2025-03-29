藥師薪資從5萬變8萬！公會理事長兌現承諾 但仍有2難題

藥師公會全聯會今舉辦春酒晚宴，副總統蕭美琴出席表示，台灣在經歷新冠疫情期間，感謝有藥師的守護，政府也會持續傾聽各界聲音，「相信理事長的聲音是很大的」；藥師公會全聯會理事長黃金舜說，上任後的諸多承諾多已兌現，如提高藥師信賴與好感度、藥師薪資從5萬到8萬等，但仍有事後避孕藥放寬、中藥商等議題需面對。

黃金舜說，今天站在台上百感交集，因為今天是他2屆理事長任期的最後一次春酒，5年多前上任時，承諾會用最大的力氣和精神，帶領全國藥師爭取權益、創造藥界最高峰。2019年9月上任、同年發生新冠疫情，2020年就率領社區藥局響應中央流行疫情指揮中心，發放實名制口罩、快篩，並參與酒精、抗病毒藥物發送，以及送藥到府等。

黃金舜說，過程很辛苦，但藥界經過這段時間的打拚，受到民眾信任、社會地位也慢慢提升，也爭取2023年亞洲藥學會在台舉辦，是歷年來規模最大。這幾年逐一兌現過去開出的支票，但近期仍有事後避孕藥放寬、中藥商資格等議題要努力。

藥師公會全聯會也協助細數黃金舜帶來的改變，包含民眾對藥師的信賴與好感度提升73%，藥師薪資從5萬提升至8萬，增幅高達80%，該成就屬於全體的榮耀。

蕭美琴說，疫情期間，她大部分都在美國，過去幾年世界共同經歷百年大疫，當地藥師提供的服務與對民眾的照顧，和台灣落差很大，當時在美國都還要透過視訊向台灣尋求協助；疫情後也建構出更有效能的體系，近期基層藥局也協助民眾面對腸病毒、登革熱等疫情挑戰，是人民健康防線最強韌的守護者。

蕭美琴表示，所有開發國家面臨人口老化、少子化等議題，複雜的用藥問題，需要藥師和人民走在一起，台灣醫療品質和素質都很好，和基層團結度過難關的精神，也讓世界刮目相看、把台灣推上世界舞台，未來百工百業也將導入科技，達到「產業AI化、AI產業化」的目的，減輕專業人員的負擔，政府將持續傾聽各界聲音，「我相信理事長的聲音是很大的」。

衛福部次長林靜儀指出，近年常用不同身分參加活動，台灣面臨高齡化、少子化等議題，對於民眾健康行為、慢性病防治，以及賴清德總統提出的「健康台灣」都需要藥師協助，也希望未來智慧化、科技化能降低藥師負擔，有更多時間照顧病人。

食藥署長姜至剛說，他的專長是毒理學，「藥毒本一家」，上任後也積極與藥界溝通，讓醫藥界共生共榮。