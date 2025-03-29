快訊

送完大S最後一程 Makiyo親揭小S和S媽現況

緬甸強震泳池變瀑布 大樓外牆「清潔工懸掛半空」驚險一刻被拍下

緬甸強震波及「KK園區」？他揭當地災況 受困豬仔絕望訊息曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

藥師薪資從5萬變8萬！公會理事長兌現承諾 但仍有2難題

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
副總統蕭美琴（左）出席藥師公會全聯會2025春酒晚宴，與藥師公會全聯會理事長黃金舜（右）舉杯向與會者致意。記者林俊良／攝影
副總統蕭美琴（左）出席藥師公會全聯會2025春酒晚宴，與藥師公會全聯會理事長黃金舜（右）舉杯向與會者致意。記者林俊良／攝影

藥師公會全聯會今舉辦春酒晚宴，副總統蕭美琴出席表示，台灣在經歷新冠疫情期間，感謝有藥師的守護，政府也會持續傾聽各界聲音，「相信理事長的聲音是很大的」；藥師公會全聯會理事長黃金舜說，上任後的諸多承諾多已兌現，如提高藥師信賴與好感度、藥師薪資從5萬到8萬等，但仍有事後避孕藥放寬、中藥商等議題需面對。

黃金舜說，今天站在台上百感交集，因為今天是他2屆理事長任期的最後一次春酒，5年多前上任時，承諾會用最大的力氣和精神，帶領全國藥師爭取權益、創造藥界最高峰。2019年9月上任、同年發生新冠疫情，2020年就率領社區藥局響應中央流行疫情指揮中心，發放實名制口罩、快篩，並參與酒精、抗病毒藥物發送，以及送藥到府等。

黃金舜說，過程很辛苦，但藥界經過這段時間的打拚，受到民眾信任、社會地位也慢慢提升，也爭取2023年亞洲藥學會在台舉辦，是歷年來規模最大。這幾年逐一兌現過去開出的支票，但近期仍有事後避孕藥放寬、中藥商資格等議題要努力。

藥師公會全聯會也協助細數黃金舜帶來的改變，包含民眾對藥師的信賴與好感度提升73%，藥師薪資從5萬提升至8萬，增幅高達80%，該成就屬於全體的榮耀。

蕭美琴說，疫情期間，她大部分都在美國，過去幾年世界共同經歷百年大疫，當地藥師提供的服務與對民眾的照顧，和台灣落差很大，當時在美國都還要透過視訊向台灣尋求協助；疫情後也建構出更有效能的體系，近期基層藥局也協助民眾面對腸病毒、登革熱等疫情挑戰，是人民健康防線最強韌的守護者。

蕭美琴表示，所有開發國家面臨人口老化、少子化等議題，複雜的用藥問題，需要藥師和人民走在一起，台灣醫療品質和素質都很好，和基層團結度過難關的精神，也讓世界刮目相看、把台灣推上世界舞台，未來百工百業也將導入科技，達到「產業AI化、AI產業化」的目的，減輕專業人員的負擔，政府將持續傾聽各界聲音，「我相信理事長的聲音是很大的」。

衛福部次長林靜儀指出，近年常用不同身分參加活動，台灣面臨高齡化、少子化等議題，對於民眾健康行為、慢性病防治，以及賴清德總統提出的「健康台灣」都需要藥師協助，也希望未來智慧化、科技化能降低藥師負擔，有更多時間照顧病人。

食藥署長姜至剛說，他的專長是毒理學，「藥毒本一家」，上任後也積極與藥界溝通，讓醫藥界共生共榮。

疫情 蕭美琴 黃金

延伸閱讀

賴總統赴忠烈祠春祭 開口唱國歌「吾黨所宗」也沒跳過

影／全社會防衛韌性首次操演 蕭美琴與谷立言同框討論

影／全社會防衛韌性實地演練在台南 賴清德抵達育平路廣場

防衛韌性演練玩真的 發送緊急警報、國軍野戰口糧

相關新聞

改善醫師荒 賴清德喊應「不同工、不同酬」 專家這樣說

賴清德總統今天出席「健保30周年慶祝暨健走活動」時表示，健保雖有重大成就，但目前已出現不少問題，政府應積極解決。他分享，...

等不到器捐卻成了大愛捐贈者 家屬驕傲稱「媽媽教會我勇敢」

「如果我等不到了，就全部捐出去幫助別人，讓很多家庭重生」，彭惠蘭經歷等待器官移植的忐忑和期待，從滿懷希望到病情急速惡化，...

緬甸8.2強震 消基會呼籲旅遊相關作業從寬處理

緬甸中部28日發生規模芮氏8.2強震，造成傷亡無數。針對該起不可抗力的巨大天災，消基會今呼籲旅遊相關作業應從寬處理。

藥師薪資從5萬變8萬！公會理事長兌現承諾 但仍有2難題

藥師公會全聯會今舉辦春酒晚宴，副總統蕭美琴出席表示，台灣在經歷新冠疫情期間，感謝有藥師的守護，政府也會持續傾聽各界聲音，...

用過針頭遭亂丟 桃機護理師扎傷

一位桃園機場檢疫護理師廿一日執勤時，協助整理垃圾桶，意外被桶內卅多支使用過的針頭扎傷，就醫後需服用預防愛滋病、梅毒等藥物...

北台灣溼冷 30、31日平地局部下探10度

中央氣象署預報，今晚起華南雲雨區東移，各地降雨機率提高，局部地區有大雨，北台灣溼冷，明天及31日大陸冷氣團影響，北台灣低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。