等不到器捐卻成了大愛捐贈者 家屬驕傲稱「媽媽教會我勇敢」

「如果我等不到了，就全部捐出去幫助別人，讓很多家庭重生」，彭惠蘭經歷等待器官移植的忐忑和期待，從滿懷希望到病情急速惡化，最終成為大愛捐贈者。女兒彭千芸今在長庚器官捐贈與大體老師追思大會憶往，媽媽總說自己很膽小，但在生命最後，「是媽媽教會了我，甚麼叫做勇敢」，她為母親感到驕傲，也祝福受贈者活出自己的精彩人生。

長庚大學與長庚醫院於今日下午舉辦「2025年器官捐贈與大體老師追思大會」，近千人齊聚於長庚大學國際會議廳，除了共同緬懷先人無私的大愛精神，學校師生代表及醫療團隊也向捐贈者家屬致上最深的敬意。追思會中由心臟受贈者謝女士，代表受贈者向器官捐贈者家屬獻花表達感謝，由捐贈者彭惠蘭女士的女兒彭千芸代表收下。

彭惠蘭從小生活在泰國清邁的山上，小小年紀就到曼谷市區打工，供家裡其他人讀書、生活、整修房子。離鄉背井嫁來台灣，幾年後丈夫過世，含莘茹苦養育子女，為了孩子們，一直到生命的最後仍堅持治療，她的人生充滿了挑戰與困境卻從不放棄。

彭惠蘭以前和有傳統想法的長輩一樣，會害怕器官捐贈，直到後來罹患特發性肺纖維化（菜瓜布肺），需要經過肺臟移植才能恢復健康，等待移植期間從一開始的滿懷希望，到最後知道沒有移植機會，她依然秉持最善良的那顆心願意奉獻大愛，主動向家人表示捐贈意願，最後捐出肝臟、腎臟及眼角膜遺愛5個家庭，長庚強調她用生命教會了身旁的人什麼是無私的愛和勇敢。

心臟受贈者謝女士，兩年多前的凌晨突然倒下緊急送醫，診斷出猛爆性心肌炎，緊急裝上葉克膜與洗腎儀器，一夕之間四個孩子的天都塌了下來，醫師評估有極高機率需要移植才能延續生命；在加護病房的日子長達兩個月，是無人能體會的痛苦與煎熬，直到裝上心室輔助器後轉入普通病房，就讀大學的女兒決定休學專心照顧媽媽，兩人相互扶持努力復健，就為了等待那一絲絲的希望。

直到某天早晨，聽到護理師的一句「等到了」，謝女士顫抖著雙手，撫摸自己的心，感謝大愛捐贈者的無私奉獻，給予她新的生命。移植後即使仍遭遇難關，但她仍一步一步的努力，不願白費這重獲的心生，到現在還是維持著運動習慣並愛惜身體。她今天代表受贈者致詞，不只是表達感謝，更希望能夠讓捐贈者家屬看見希望。

中醫系學生沈姵㚬在追思會代表醫學院學生，獻花給鄭兆申大體老師的家屬、長庚大學智慧運算學院鄭振牟教授。鄭兆申是敬業奉獻的國小教師，一生致力於教育，深信知識能改變社會，如今將身體捐贈醫學，延續對知識的貢獻，與兒子鄭振牟教授一起在長庚大學培育英才，期望學子們珍惜學習機會，將知識化為力量，創造更美好的未來。

長庚大學校長湯明哲表示，今年追思會共緬懷紀念71位器官捐贈者與23位大體老師，這94位來自各行各業及不同年齡層的大愛捐贈者，在人生謝幕之際經家屬成全完成大願，器捐者幫助病危患者重獲新生，延續精采生命；大體老師引領醫學生們學習醫學知識與技能，感受生命重量，對社會的貢獻不言而喻。

林口長庚醫院院長陳建宗說，長庚體系全力推展器官捐贈及移植醫學的發展，迄今已協助超過2343名有捐贈意願的病患完成器官捐贈心願。在過去一年，長庚體系幫助138名病人完成器官捐贈，也完成292例大愛移植，協助等待移植的病人延續生命。

在林口長庚醫院全體醫療團隊的努力下，去年度不論在肺臟、肝臟移植例數等皆居全國首位。在肝臟移植部分，迄今案例數已超過1600例，除完成單個肝臟移植至兩位成人、血型不相容活體肝臟移植、孕期中肝臟移植且術後順產等台灣首例外，2020年也研發「樹突細胞療法」，臨床治療成效領先國際。

另外，林口長庚自2016年起成立專責的肺臟移植團隊，目前每年成功執行十例以上的肺臟移植手術，且其一年存活率達93%，三年存活率達82%。林口長庚器官移植中心專業技術不僅獲得國內肯定，更吸引國際關注。