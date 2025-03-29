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改善醫師荒 賴清德喊應「不同工、不同酬」 專家這樣說

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
賴清德總統表示健保改革的迫切性，應該考慮從不同工不同酬的角度，才能解決急重難科招不到醫師的問題。記者邱德祥／攝影
賴清德總統表示健保改革的迫切性，應該考慮從不同工不同酬的角度，才能解決急重難科招不到醫師的問題。記者邱德祥／攝影

賴清德總統今天出席「健保30周年慶祝暨健走活動」時表示，健保雖有重大成就，但目前已出現不少問題，政府應積極解決。他分享，近日聽聞一位知名外科醫師執行長達10小時的手術，健保給付僅6萬元，遠低於其預期的10至20萬元，因此主張應推動「不同工、不同酬」制度。

前健保局總經理張鴻仁指出，總統願意公開談論此事，顯示政府已注意到健保對重症照護與複雜手術給付偏低的問題，行政院與健保署有責任提出具體改善方案。

張鴻仁說，「不同工、不同酬」的概念，在美國早有相關研究，也早納入健保規畫。外科醫學會20年前就曾提出，應根據手術難度與耗時，調整給付價格，以反映其實際價值，這正是「相對價值」的核心。

他表示，從學術角度來看，不同工、不同酬的制度並無太大爭議，無需另行研究，關鍵在於執行細節。若政策方向明確，只要有決心調整，就能改善現況，特別是對於外科等急重科而言是利多。

調高健保給付是否能追上物價通膨，張鴻仁指出，健保給付多年未調整，實際價值早已縮水一倍。若原本應給100元，現在可能只剩50元，要恢復合理給付就需分級調整，避免一體適用。他強調，複雜手術應調高給付，較簡單者則調幅較小，但真正的關鍵在於「開始調整」，沒有開始動作對醫界都沒有實際幫助。

他說，若平均合理的健保給付為100元，簡單手術可給60至70元、複雜手術應達140至150元，這就是「不同工、不同酬」可以實踐的概念。

健保署 手術 醫師

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