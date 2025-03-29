緬甸8.2強震 消基會呼籲旅遊相關作業從寬處理

緬甸中部28日發生規模芮氏8.2強震，造成傷亡無數。針對該起不可抗力的巨大天災，消基會今呼籲旅遊相關作業應從寬處理。

消基會表示，雖然觀光署今已宣布參加泰國（不含普吉島）、緬甸「團體」旅遊可依照國外旅遊定型化契約第14條不可抗力因素來解約及退費，但未宣布消費者個別委託旅行社採行自由行者是否適用該條款與旅行社辦理解約退款，這一點需要觀光署加以釐清。

檢視外交部領事局「旅遊警示」資料，目前緬甸已被歸類為「橙色警示」，而泰國則被歸類為「黃色警示」。

依照規定，橙色和黃色警戒旅遊地是依國外旅遊定型化契約第15和第13條處理，觀光署今卻說旅兩地的遊客可依第14條不可抗力因素來解約及退費，恐成為旅遊業者與消費者發生爭議的源頭，消基會建議將緬甸和泰國均應標示為「紅色警示」，以杜絕可能的紛爭。

而自由行消費者自行訂票前往緬甸、泰國者，面對各航空公司不同的退票規則，消基會則呼籲交通部能統籌與各航空公司協商一致性處理方案，讓政策顯現一致性，也給消費者明確因應方式。

消基會也提醒消費者，根據發展觀光條例第31條及旅行業管理規則66條規定，旅行社帶團，應依規定投保「責任保險」與「履約保證保險」，如遇保險事故，建議從寬認定儘速理賠。根據法令規定，旅行社帶團都應該投保責任保險，其投保最低金額及範圍至少應該要包含「每一旅客意外死亡新台幣2百萬元」、「每一旅客因意外事故所致體傷之醫療費用新台幣3萬元」、「旅客家屬前往海外或來中華民國處理善後所必需支出之費用新台幣10萬元」、以及「每一旅客證件遺失之損害賠償費用新台幣2千元」等等。

另外，消基會也說，對於滯留該地區的旅遊消費者，旅行社均應依消費者意願妥適處理，如繼續行程，應確保消費者的安全，並讓在台家屬瞭解當地狀況及確認安全無虞；若決定立即回國，則亦應儘快安排班機，讓消費者得以安全返家。

消基會指出，消費者於海外遭遇困難，請撥外交部24小時緊急服務專線+886-800-085-095。而為服務旅遊消費者，消基會也設立諮詢、申訴專線，需要協助的消費者請致電以下專線：消基會主事務所（電話 : (02) 2700-1234）。