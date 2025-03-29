童心看世界 第16屆信誼兒童動畫獎台灣兒童創作組揭曉

兒童的視野常帶給人們迥異的趣味視野與反思，而網路時代中又以影像傳播帶來廣大深遠效益。由信誼基金會主辦的「信誼兒童動畫獎」之「台灣兒童創作組」，本屆並自126件作品中評選出兩部特優、3部優選、5部佳作與6部入選合計16組作品，創作半數來自偏鄉地區，最後由泰雅組、阿美族學童喜獲特優，影片主題遍及文化傳承、氣候變遷、生命個性的多元性，以童趣視角發人省思。典禮上包含了信誼基金會董事長張杏如、教育部長鄭英耀、終身教育司長梁學政、國立公共圖書館館長馬湘萍、台中市立圖書館館長曾惠君、前國家圖書館館長曾淑賢等出席、頒獎。

信誼基金會董事長張杏如致詞時表示，信誼兒童動畫獎的國際獎原為了打開大家眼界、屬無心插柳；以2024年為例，全世界便有103個國家、1447件作品來台競賽，而台灣兒童創作組則自2019年展開至今以舉辦六屆、累積800多件作品。

本屆獲得特優的作品中，《金洋村的兩天一夜》是由四位泰雅族學童協力，陳恆鳴、張淑綿等老師進行指導。動畫描繪了學童的家族故事：南澳金洋村的椴木香菇種植，除了展現與大自然共存的耕耘，學童的阿公也親自以泰雅族語言「獻聲」，表示「當一個男孩子不要懶惰，一定要工作才有飯可以吃、才能養家。」無形中結合了言教與身教，影片完成後，四位學童中的黃羽嫣便表示，特別感受到阿公在山上種香菇、來回奔波的辛苦、放假時間會想多回家跟阿公相聚、陪伴。

第二部特優作品《生命之地》則包含了由連續六年帶領孩童作品參賽的王力之、張淑滿等多位老師一同指導、8位花蓮港口國小的學童創作，主題並巧妙結合科幻與文化傳承。花蓮港口國小的張淑滿老師亦表示，由於參加「信誼兒童動畫獎」，透過影像創作不僅養成孩子們的上進心、也提升了學習意願；該影片題材看似天馬行空，描述因地球暖化導致人類移民到新星球，但不僅讓孩童們認識了原民自身的開墾文化，更加入氣候變遷因素、接軌國際永續風潮的時代性。

此外另外像是進入優選的「鸚鵡學校」則是由國立台北教育大學附設實驗國民小學參加，主角是一隻「選擇性緘默」的鸚鵡，靈感源自實驗國小的一位同學，透過影片不僅描述了孩童的學習與適應，也帶出尊重個人多元性的思維，趣味之中、同樣為成人帶來省思。