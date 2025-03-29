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北台灣溼冷 30、31日平地局部下探10度

中央社／ 台北29日電
中央氣象署預報，明天及31日大陸冷氣團影響，北台灣低溫約攝氏13度，平地局部地區下探10度。圖／中央氣象署提供
中央氣象署預報，明天及31日大陸冷氣團影響，北台灣低溫約攝氏13度，平地局部地區下探10度。圖／中央氣象署提供

中央氣象署預報，今晚起華南雲雨區東移，各地降雨機率提高，局部地區有大雨，北台灣溼冷，明天及31日大陸冷氣團影響，北台灣低溫約攝氏13度，平地局部地區下探10度。

氣象署說，今晚北部及東北部降雨時間增多，中部、花東地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地有零星降雨，北部、東北部地區及中部山區易有局部大雨，北台灣更溼冷。

氣象署也發布基隆北海岸及宜蘭山區大雨特報；並發布低溫特報新北市橙色燈號（非常寒冷）、金門縣黃色燈號（寒冷），明晨至明天上午，可能出現10度以下氣溫

氣象署說，明天及31日，大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚涼；華南雲雨區東移影響，各地降雨機率高，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨，尤其在北部、東北部地區及中部山區有局部大雨。

氣象署預報30及31日各地氣溫，北部及宜蘭13至17度、中部15至23度、南部17至28度、花蓮16至22度、台東18至25度；澎湖16至20度、金門11至17度、馬祖9至14度。

氣象署預測，4月1至3日仍受東北季風影響，北部、東北部較涼，其他地區早晚涼；水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨；各地氣溫略回升，北部及宜蘭14至25度、中部15至28度，南部17至29度、花蓮18至23度、台東19至25度；澎湖17至24度、金門13至24度、馬祖11至19度，4日東北季風減弱，氣溫再稍回升。

氣溫 氣象署 馬祖

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