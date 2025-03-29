談健保制度困境 賴清德：解決財務與人員招募困難

賴清德總統29日出席活動時，主動談到健保制度面臨的困境，除了解決財務問題，也要面對醫療人員招募困難的問題，針對部分科別人員不足情形，可以討論目前論件計酬的給付制度，以「不同工、不同酬」的方式做結構性的調整，減緩外流情況。

賴總統上午出席「健保30愛相聚 健康台灣更有力」全民健保30周年慶祝暨健走活動，在致詞時表示，今年是健保30周年，感謝衛生福利部及中央健康保險署特別舉辦健走活動，讓大家一起慶祝，也以具體行動鼓勵國人走出戶外，養成運動習慣，確保個人健康。

賴總統特別提到，癌症過去40年來都是國人十大死因之首，臺灣每年約有5萬多人因癌症離世，對個人、家庭，乃至社會發展都帶來重大的傷害。因此，我們要團結、嚴正地面對癌症。首先，政府擴大編列癌症篩檢預算，擴大篩檢項目與對象。採用「次世代基因定序檢測」，並搭配精準醫療，及早發現與治療，更導入「癌症新藥基金」，決心針對癌症提出對策，讓國人更健康。

賴總統說，國人平均餘命增長，但不健康年數卻占了一成，一生中有十分之一的時間臥病在床或需要別人照顧，非常可惜，希望活得長壽又健康，首要是養成運動的健康習慣；政府也推動「三高防治888計畫」，要將80%慢性病友納入照顧，讓照護網內的80%三高患者接受生活習慣諮詢，讓三高控制率達到80%，降低中風、心臟病等發生率。此外，健保也擴大給付SGLT-2抑制劑，以減少慢性腎臟病及收縮性心衰竭所造成的後遺症。

談到健保制度面臨的困境，賴總統表示，除了要解決財務問題，也要面對醫療人員招募困難的問題。針對內科、外科、婦科、兒科及感染科人員不足情形，可以討論目前論件計酬的給付制度，以「不同工、不同酬」的方式做結構性的調整，減緩特定科別人員外流的情況。

為了達到全民健康的目標，賴總統期許，應以具體行動解決健保制度的困境，並引進健康促進的概念，健保制度為臺灣社會帶來巨大貢獻，一定要永續發展，要勇敢面對困境，果斷解決，健保制度才能永續，為民眾帶來健康，期盼在健保制度60周年時，也能有同樣豐碩的成果呈現給國人。