鐘點看護工周一上路 5類對象有「臨短急」照顧需求可自費申請

有鐘點看護移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」將於下周一（31日）上路，首波試辦單位總共有6家，分佈北中南東地區。凡具有身心障礙證明、重大傷病資格、3個月內就醫或手術紀錄、符合聘僱家庭看護移工資格、長照2到8等級的民眾，遇「臨短急」照顧需求就可自費申請鐘點看護移工，費用各試辦單位自訂，但單次4小時服務，收費落在1000元到1250元之間。

鐘點看護移工計畫捲土重來。由登記滿5年的財團法人或非營利社團法人參與試辦，聘用外籍看護工，並負責接案、派遣移工進到申請者家庭提供基本日常生活照顧、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等陪伴照顧服務，時數包括4小時以上彈性時數、24小時全日（包含10小時休息）。

首波6試辦單位，包括服務雙北市「紅心字會」；台中地區「私立永信社會福利基金會」、「臺中市私立童庭社會福利慈善事業基金會」2家；服務南投、彰化、台中的「南投縣新媳婦關懷協會」；服務台南、高雄、屏東的「台灣萬人社福協會」；宜蘭、花蓮、台東的「花蓮縣家庭照顧者關懷協會」，這6家單位總計聘雇本國籍居服25人、外籍看護10人。

勞動部勞動力發展署管理組組長蘇裕國說，因6家試辦單位在不同區域，有物價水平落差，所以收費價格由各單位自訂，單次4小時服務收費約在1000至1250元間，單次8小時服務約落在1200元至2500元間，全日24小時的收費則在2600至3500元之間。各試辦單位收費表，周一上路時會同步公布。

蘇裕國說，勞動部勞動力發展署會建置網站專區，民眾只要到網站留下基本資料、需求，試辦單位會在1天內與申請民眾聯繫。