獲終身貢獻獎頒獎 兒童骨科之父：兒醫應做兒童代言人

健保邁入30年，國內愈來愈少醫師願意投入兒童醫療，賴清德總統表示，兒科醫師招募不易，應推動「不同工、不同酬」。瑞信兒童醫療基金會今舉辦台灣兒童醫療貢獻獎，終身貢獻獎獲獎人台大兒童醫院小兒骨科主治醫師郭耿南表示，不應因為少子化就減少兒科醫師聘用，且兒童沒有選票，在社會上常遭遇不平等對待，兒科醫師應做兒童病人代言人。

郭耿南表示，自己在台大醫學系訓練時，就對骨科有興趣，後續在美國伊利諾大學受訓，為治療身障兒童，對兒童骨科逐漸產生興趣，赴英國進修後，再回到美國專做小兒骨科，後續回到台灣，先在國家衛生研究院，主持小兒骨科專科醫師訓練，後再台大兒童醫院看診，直至今日，已高齡85歲仍在看門診。

國內愈來愈少年輕醫師願意投入兒科，內外婦兒科都出現人力荒，今年甚至牙醫系分數高於醫學系。郭耿南感嘆，這是很難解的問題，小兒骨科、小兒外科醫師，收入確實不如成人科別，有人認為，現在小孩生得少，不需要這麼多兒科醫師，「但依我看，兒科醫師還是需要的，孩子成長，需要醫師協助，免於各種疾病。」

健保邁入30年，給付困境逐漸顯現。郭耿南表示，以兒童骨科為例，許多醫材再歐美國家、韓國均發展良好，台灣卻受限健保制度，用不到這些器材，「期待健保有機會改進」，兒童是社會少數，且沒有選票，容易遇到資源分配不平等，或被忽略，勉勵兒童青少年醫師，做兒童福利代言人，為他們發聲。

郭耿南表示，以小兒骨科為例，只要走路不好的民眾，幾乎都有辦法改正，且隨醫療進步，有各種新治療方式，可讓小孩走得更好，免於病痛。郭曾治療一位腦性麻痺病人，對方現已17歲，行走幾乎與常人無異，兩人今天一起走上紅毯，他驕傲表示，「這孩子頭好很好，英文、德文都講得非常好，這告訴我們，即使肢體有些問題，也不必放棄。」

獲得兒童護理獎的台大兒童醫院加護病房護理師范綱翔，參與該院急症兒童外接轉運團隊草創，該團隊創立於2019年，每年約協助120名高危險新生兒轉院至台大兒醫治療。范綱翔說，自己曾在蘇花改尚未通車前，遠赴花東接回重症新生兒，一路上必須下車移開三角錐，救護車才能順利通行。