寶可夢機台登陸全聯倒數4天 怕孩子不回家可「這樣做」

近期有網友發現「寶可夢機台」將進駐小型量販店，讓家長憂心「菜買完，孩子還不回家怎麼辦？」醫師指出，降低親子間因機台引發的爭執，出發前可先向孩子預告，當天行程是否包含玩機台，如果不能玩，擔心孩子鬧脾氣，可用其他行程代替，若允諾孩子可玩機台「一定要說到做到」，若敷衍行事將降低孩子的信任感，恐釀更大衝突。

一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」PO出照片，一台全新的寶可夢機台用透明塑膠套起來，上面還貼著一張大大的宣傳廣告單，寫著「2025年4月2日正式上市」。有家長表示，「菜都買完了，孩子還不回家怎麼辦」、「以後去全聯不能帶孩子了」。

家長們對於寶可夢機台又愛又恨，一來孩子玩機台，可以增加體驗，但又擔心孩子沈迷，玩了機台賴著不走，家長硬將孩子帶走，孩子可能會原地崩潰，使家長不知所措，徒增親子之間的衝突。

林口長庚醫院兒童心智科副教授級主治醫師倪信章說，家長難以控制機台設置的場域，但過去機台多會設置在百貨公司、便利商店或販售玩具的商店中，如今設置地點愈來愈普及，家長有時難以避開。

倪信章說，未來小型量販店進駐機台後，家長如果知道孩子看到機台會有高度的興趣，可在事前先預告，當天的行程是否可以玩機台，如果答應可以玩，一定要說到做到，也能與孩子討論玩機台的時間，雙方透過討論，彼此都要達成討論後的結果，不能敷衍了事。

如果討論結果是不能玩，家長可向孩子說明原因，擔心孩子討價還價，可思考是否讓步，或是用替代行程取代玩機台。倪信章提醒，如果家長與孩子已經達成「不能玩」的共識，大人之間也得相互配合，不能形成爸媽不准孩子玩，但下次跟阿公阿嬤一起去小型量販店時，卻可以暢玩無阻。

如果孩子無法兌現承諾，到了現場仍開始耍賴，倪信章說，家長當下要理解，孩子控制力可能沒這麼好，另外也得思考過去的經驗，孩子是否也曾鬧過後就能玩？才導致這次也仿效先前的行徑，認為鬧一鬧就能玩，此時家長需要堅持告知「不能玩就是不能玩」。

倪信章說，如果孩子鬧得太厲害，暫時離開也是好的方式，但要想好離開後可以做什麼，沒有機台玩可以讓孩子做什麼，或明確告知什麼時候有機會來玩，可安撫孩子心理；不過，他也提醒，家長千萬別太頻繁使用「等一下」、「下次再說」等詞彙，這些詞彙用久了，恐會降低孩子對大人的信任感。