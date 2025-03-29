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台灣兩周內恐有規模6以上地震？ 氣象署回應了

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
中央氣象署地震中心主任吳健富。圖／本報系資料照
中央氣象署地震中心主任吳健富。圖／本報系資料照

緬甸昨發生芮氏規模8.2強震，是今年最大的地震。中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋示警，台灣西部未來2周要注意可能觸發規模6以上地震；而中央氣象局震測報中心現任主任吳健富則說，現有的技術還未能預測地震發展的地點、時間，及規模，唯有「超前部署」防震準備，才能因應突如其來的災害。

郭鎧紋表示，這次強震是印度板塊推擠歐亞大陸板塊所致，也會使揚子地塊移動，台灣西部包括雪山山脈、嘉南平原以及阿里山山脈，都屬於揚子地塊，未來2周要注意可能觸發規模6以上地震。

另外，他也點名納斯卡板塊隱沒到南美洲智利海溝、美洲北部的加拿大外海、阿留申海溝、千島海溝、南海海槽等，過去都曾發生過規模9以上強震，都屬於強震未爆彈。

對此，吳健富解釋，當沒有地震發生時，全球就是處於平衡狀態、地層都在其可承受的狀況，一但發生地震，就代表該地的能量釋放，「應力」也會因此降低，其他地區岩層所承受的壓力自然會提高、「應力」也相較高，自然就有機會發生地震。可以想像為「蹺蹺板」的高低起伏。

吳健富還說，以目前的地震預測技術，其實還尚未能精準掌握地震發展的地點、時間，及規模，而台灣本來就處於板塊邊界上，「超前部署」防震準備、時時警惕，才能因應突如其來的災變。吳提醒，若有國家級警報發出的地震警告，就應立即趴下找掩護、並穩住自身，另外，平日就應注意家中位於高處的櫃子、重物是否已固定，以免劇烈搖晃掉下致傷，他也說，自921大地震後，台灣現有的建築都符合耐震規範，因此，只要是符合政府規範所建設的建築，基本上都能抵擋地震影響，民眾若有改裝需求，務必依照法規走，對自身安全才有保障。

921大地震 強震 板塊

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