國民營養調查研究惹議 邱泰源指示國健署檢討

有民眾在社群平台發文，稱有中研院人員至自己位於鄉下的家中，指定要抽某個孩子血液作為研究用途，自己嚇得把對方趕出家門。國健署昨回應，研究執行尊重民眾意願，民眾可放心受檢；今天民團批評，回應不負責，要求衛福部調查是否有違人體研究法。衛福部長邱泰源承諾，將檢討研究過程。

引發爭議的調查是衛福部國健署委託中研院研究人員，進行的國民營養調查。國健署昨天說，國民營養調查一切符合倫理委員會規定，且研究人員執行調查時，均尊重民眾意願，訪員也都受過專業訓練，盼民眾能放心接受檢查，協助國家了解國人營養狀況。研究中也包含血液檢查，檢測結果除用於政策制定，也會將結果郵寄給民眾參考，民眾可視為免費健檢。

台灣受試者保護協會今天表示，受試者知情同意是最基本倫理要求，不得有不得有強制、利誘或其他妨害受試者自主權行使的情況，理事長林綠紅說，國健署嚴重誤導民眾，混淆研究與臨床醫療，非常不妥；衛福部作為人體研究法主管機關，應正視此事，並對該案啟動調查。

邱泰源說，衛福部應該是研究倫理典範，此次研究爭議會請國健署檢討，審視研究人員進行中是否有不周全之處，並且做成相關規範。知情同意是研究最根本的事情，縱使只是研究變動，都會需要重新經過研究倫理委員會審核，並且受檢驗人要清楚、同意下才會進行。